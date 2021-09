Paura per Martina Stavolo, operata: “Ancora in piedi, non era grave ma poteva diventarlo” Stando al suo racconto sui social, la ex allieva – oggi dottoressa psicologa – ha fatto una visita medica di controllo ed è venuto fuori un problema che è stato necessario operare: “Non era grave, ma poteva diventarlo”. L’ex Amici aveva spiegato di aver trascurato le visite di controllo a causa del Covid.

Ricordate Martina Stavolo? È stata allieva nel talent di Amici di Maria De Filippi nell'edizione che vedeva anche la partecipazione di Valerio Scanu e di Alessandra Amoroso. Era il 2009, quasi 14 anni fa. Stando al suo racconto sui social, la ex allieva – oggi dottoressa psicologa – ha fatto una visita medica di controllo ed è venuto fuori un problema che è stato necessario operare: "Durante il covid si è fermato un po' tutto, anche le visite mediche di controllo. È successo anche a voi? Di non controllarvi più come un tempo?". E così ha scoperto di avere un problema: "La paura di essere contagiati non ci ha fatto controllare, frequentare ospedali o medici se non per il covid. Almeno per me è andata un pó così, niente di grave, l'intervento è andato e voglio pensare di aver iniziato settembre togliendomi un peso, uscirò e mi sentirò più leggera".

Il messaggio di Martina Stavolo

Martina Stavolo su Instagram ha tranquillizzato tutti e ha raccontato così il suo percorso: "Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non stiamo bene".

Oggi un pó in piedi 🐁

Grazie davvero per l'affetto, INCREDIBILE!

Non era grave, ma poteva diventarlo. Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non stiamo bene. Dovremmo apprezzare il nostro star bene ogni giorno in cui stiamo bene davvero e tutto il resto diventa più piccolo e risolvibile cacchio. TUTTO IL RESTO È PIÙ PICCOLO E RISOLVIBILE ❤️ A piccoli passi!

-con Amore Martina-

Martina Stavolo oggi: convinta psicologa

Lo scorso giugno a Fanpage.it, Martina Stavolo ha raccontato la sua decisione di abbandonare la musica e la scelta di diventare psicologa: "Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini”. Martina Stavolo ci ha confermato di essere di nuovo felice, con un divorzio alle spalle, spera di incontrare finalmente la persona giusta.