Perché Alessio e Natascia di Temptation Island si sono lasciati, centra un’altra ragazza La storia tra Alessio Tanoni e Natascia Zagato di Temptation Island è finita: a confermarlo ora è Natascia, che dopo aver incontrato il suo ex fidanzato per trarre le fila del loro rapporto, ha deciso di rivelare ai suoi fan il vero motivo della rottura. A quanto pare, durante la pausa di riflessione di quest’estate, Alessio avrebbe trovato tutte le risposte che cercava, lasciandosi andare a nuovi incontri e conoscenze.

A cura di Giulia Turco

È finita la storia d'amore tra Alessio Tanoni e Natascia Zagato di Temptation Island. Ora c'è la conferma anche da parte di lei, che finora aveva preferito mantenere il riserbo sullo stato della sua relazione fino ad un chiarimento faccia a faccia con lui. Alessio nel frattempo ha trascorso l'estate in Sardegna in compagnia degli ex colleghi del villaggio con i quali ha condiviso l'esperienza televisiva e avrebbe deciso di mettere in pausa il suo rapporto con Natascia, prendendosi tutto il tempo per riflettere. A quanto pare sarebbe arrivato alle sue conclusioni.

Natascia svela il vero motivo della rottura con Alessio

Dopo settimane di silenzio sulla questione, per via della distanza che li ha tenuti separati, i due ex concorrenti di Temptation Island si sarebbe incontrati per chiarire faccia a faccia la loro situazione sentimentale, senza telecamere. Nessun commento per ora da parte di Alessio, ma a rispondere alla curiosità dei follower ci ha pensato Natascia, che durante una sessione di domande e risposte ha spiegato il vero motivo della rottura. "Ha chiesto una pausa di riflessione, ma ora la sua pausa ha un nome", ha scritto lasciando intendere che di mezzo ci sia una misteriosa ragazza della quale Alessio si sarebbe invaghito durante l'estate.

Come sta Natascia Zagato

Natascia non si pente di aver partecipato al programma, un'esperienza che anzi consiglierebbe a tutte le coppie. Forse la sua storia con Alessio sarebbe comunque andata a naufragare col tempo: oggi ha più consapevolezza, ma non nasconde la delusione. "In questo momento ho l'autostima a terra!", confida ai suoi follower. "Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene". D'altronde la rottura è cosa fresca, considerando che dal falò di confronto di Temptation Island erano usciti insieme, scegliendo di provare a riunire i cocci del loro rapporto. Qualcosa deve essere andato storto, forse gli errori del passato hanno lasciato un segno indelebile, oppure chissà, potrebbe essere stata solo l'estate a portare voglia di libertà e spensieratezza.