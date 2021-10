Perché Britney Spears ha deciso di festeggiare il Natale in anticipo In attesa che sia decretata la fine della conservatorship – la decisione sarebbe attesa entro Natale – Britney Spears ha deciso di festeggiare il Natale in anticipo. Per recuperare il tempo perduto pare, e per poter gioire di ogni attimo possibile. “Qualsiasi motivo per trovare più gioia nella vita è una buona idea”, ha scritto.

Siamo ancora a metà ottobre e, benché manchino circa due mesi al Natale, c’è chi ha deciso di procedere con largo anticipo sulla tabella di marcia. Si tratta di Britney Spears che attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato di avere già addobbato la sua casa in vista delle festività natalizie. Addossato alle finestre che circondano il suo splendido salotto, la popstar ha fatto allestire un gigantesco albero di Natale decorato nei toni del rosa, dell’oro e del bianco.

Britney Spears e la conservatorship che sta per terminare

Una scelta che potrebbe suonare stramba ma che affonda le radici nell’inferno che la cantante ha vissuto nel corso degli ultimi 13 anni. Privata della possibilità di scegliere e decidere per se stessa, adesso che la conservatorship si avvia verso la conclusione – , il padre Jamie Spears ha chiesto la fine del regime di tutela per la figlia, una decisione del giudice è attesa entro Natale – la cantante non ha intenzione di perdere altro tempo. Troppi sono gli anni in cui ha vissuto all’ombra di se stessa per potersi ancora accontentare di rimandare.

Britney Spears: “È sempre una buona idea trovare più gioia nella vita”

Per spiegare ai fan i motivi che l’hanno spinta a celebrare il Natale in anticipo, Britney Spears ha pubblicato un lungo post su Instagram. “Ho aspettato a lungo di liberarmi della situazione in cui mi trovo e adesso che siamo qui, ho paura di fare qualsiasi cosa e sbagliare”, ha spiegato la popstar, “Per tanti anni mi è stato detto che se riuscivo nelle cose, sarebbe finita e non è mai successo. Ho lavorato tanto e adesso che mi sto avvicinando sempre più alla fine, pur essendo felice, capisco che molte cose mi spaventano”. Timori comprensibili per chi ha vissuto nelle condizioni che Britney è stata costretta a tollerare per anni. “Ho cominciato a sperimentare la libertà quando, per la prima volta quattro mesi fa, ho ricevuto le chiavi della mia macchina. Non ho fatto nulla per essere trattata com’è accaduto negli ultimi 13 anni. Sono disgustata dal sistema e vorrei vivere in un altro paese. Quest’anno sto festeggiando il Natale in anticipo. Perché no? Credo che qualsiasi motivo per trovare più gioia nella vita sia una buona idea”. E ha concluso la sua lunga arringa con un avvertimento: “Signore, abbi pietà della mia famiglia se dovessi mai decidere di fare un’intervista”.