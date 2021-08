Perché Francesco Oppini è in tendenza per il bacio con Giulia De Lellis Francesco Oppini finisce in tendenza per una foto che trae in inganno: il bacio a Giulia De Lellis sembra più che reale e invece è solo frutto di un simpatica somiglianza con il fidanzato della influencer, Carlo Beretta, con il quale ha appena trascorso le vacanze in Costa Smeralda. Lo scatto ha molto divertito le fandom di entrambi, a tal punto da spingere i loro nomi nei Top Trend del giorno.

A cura di Redazione Spettacolo

Francesco Oppini finisce in tendenza per una foto che trae in inganno: il bacio a Giulia De Lellis sembra più che reale, se non fosse per la somiglianza al fidanzato della influencer, Carlo Gussalli Beretta, con il quale ha appena trascorso le vacanze in Costa Smeralda. Lo scatto ha molto divertito le fandom di entrambi, a tal punto da spingere i loro nomi nei Top Trend del giorno. Innamorati dei loro compagni, sono totalmente ignari di quello che lo scatto ha scatenato sui social.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta di ritorno dalla Costa Smeralda

Giulia De Lellis lo ha condiviso in un album estivo dei ricordi, scrivendo: "Grazie ai nostri amici per aver immortalato tutti questi nostri piccoli momenti preziosi. It was magical". In seguito, una brutta disavventura in aeroporto, documentata nelle stories, che le avrebbe lasciato l'amaro in bocca. "Hostess razziste, non ho davvero parole per descrivere la scena agghiacciante vista poco fa" ha aggiunto, senza fornire ulteriori spiegazioni. Il ritorno dalla Sardegna non sarà stato dei più piacevoli e chissà se la storia in aereo verrà fuori in seguito.

Francesco Oppini con la fidanzata Cristina è in Liguria

Per una influencer che torna, ce n'è uno che parte. Francesco Oppini è invece intento a godersi la sua vacanza in Liguria e, dopo aver fotografato le valigie taggando la sua fidanzata Cristina Tomasini, si è dedicato al racconto del suo arrivo ad Alassio, vicino Savona. Brutto tempo ma umore a mille per il figlio di Alba Parietti, che non vedeva l'ora di svagarsi con la sua dolce metà, più restia di lui alla condivisione sui social e ai video mentre bevono un drink. I fan continuano a restituirgli affetto dopo una fortunata edizione del Grande Fratello Vip, conclusa per sua volontà lo scorso dicembre, mese in cui scadeva il tempo stabilito inizialmente per la partecipazione al reality. Nessun pentimento per Oppini, che è tornato in tv per dedicarsi di nuovo al suo primo grande amore: il calcio.