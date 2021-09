Perché Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno divorziato: i motivi della fine del matrimonio Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati per 18 anni. Nel 2004, però, la cantante lirica e il noto conduttore tv si sono separati. Tra le motivazioni del divorzio, come ha spiegato lei in una recente intervista, ci sarebbero incomprensioni caratteriali e la mancata maternità. Ora, la regina della lirica è una concorrente del GF Vip 6 e, tra gaffe ed espressioni infelici, ha già fatto parlare di sé.

A cura di Elisabetta Murina

Lei, capelli ricci biondi e una voce che l'ha resa una delle cantanti liriche più apprezzate in Italia. Lui, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sono Katia Ricciarelli, ora concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2021, e Pippo Baudo. Sono stati marito e moglie per 18 anni. Poi la loro storia d'amore è giunta al capolinea, con un divorzio che li ha portati a rapporti difficili per diverso tempo. In un'intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Nove, la regina della lirica ha rivelato le motivazioni della separazione e della sua mancata maternità. Ora, ha deciso di rimettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia perché, come ha spiegato al settimanale Intimità, non deve dimostrare più niente a nessuno. Però, visti i suoi primi giorni con gli altri concorrenti, saprà sicuramente far parlare di sè. Nel bene e, forse, anche nel male.

Il matrimonio finito con Pippo Baudo e le cause della separazione

Nel 1986, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sposano. Lei aveva quarant'anni e una relazione turbolenta con il tenore Josè Maria Carreras alle spalle. "Fui conquistata dalla sua dolcezza. I primi tre anni sono stati bellissimi", ha raccontato al settimanale Gente parlando del matrimonio. Il rapporto però si interrompe nel 2004, 18 anni dopo il fatidico sì. All'epoca, alcune indiscrezioni parlavano di un presunto tradimento di lui. Ma, diversi anni dopo, in un'intervista a Belve la Ricciarelli ha fatto chiarezza sulle motivazioni dell'allontanamento, spiegando che Baudo le chiese di abortire: "Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c'è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano". Ora i due non si frequentano ma hanno un rapporto pacifico e nutrono un grande rispetto l'uno per l'altra.

Katia Ricciarelli al GF Vip

Dopo la partecipazione a La Fattoria nel lontano 2006 e l'esperienza nel più recente programma Il cantante mascherato, Katia Ricciarelli ha deciso di ritornare nel mondo dei reality, nonostante si fosse più volte ripromessa di non farlo. Infatti, ha ceduto agli inviti di Alfonso Signorini e in un'intervista a Intimità ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a entrare nella Casa: "Ho detto sì al Gf riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica.". Tuttavia, tra qualche gaffe in diretta, commenti troppo accesi e il rischio di squalifica, la cantante non si sta di certo tirando indietro.