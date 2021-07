La famiglia di Pierpaolo Pretelli torna a essere al centro della bufera. Ieri ha fatto discutere una storia su Instagram in cui il papà Bruno Pretelli si complimentava con Elisabetta Gregoraci, considerata da molti fan come una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi. "Eli, sono Bruno, il papà di Pierpaolo. Complimenti per tutto da me e Margherita [la mamma di Pier, ndr]", si legge nel messaggio. La verità, almeno secondo i Pretelli, sarebbe però un'altra.

Papà Bruno smentisce di aver scritto il post

Come riporta il sito Isaechia, infatti, in un messaggio in direct il signor Bruno ha smentito del tutto di essere l'autore della storia per la Gregoraci. Non avrebbe dunque mai scritto pubblicamente alla showgirl, in questi giorni protagonista in Puglia dello show musicale Battiti Live che andrà in onda su Italia 1 a partire dal 13 luglio. Lo stesso Pierpaolo è intervenuto su Twitter difendendo il genitore:

Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c'è qualcuno che pensa di cambiare tutto questo? Con un fotomontaggio poi, mettendomi o pensando di mettermi in difficoltà?

Pierpaolo cancella il tweet, Giulia non commenta

Anche Pierpaolo, insomma, smentisce la veridicità del post del papà, anche se, poco dopo, sommerso dai commenti, ha deciso di cancellare il suo tweet limitandosi ad aggiungere: "Io non so più che fare ormai…". Nessun commento, invece, da Giulia Salemi, che ancora una volta si tenuta elegantemente fuori da questioni delicate che riguardano la famiglia del compagno, con cui peraltro la relazione procede a meraviglia.

Il retroscena: la famiglia di Pretelli preferisce la Gregoraci?

Che sia vero o no il post di Bruno Pretelli, per capire lo scandalo suscitato da quelle parole occorre fare un passo indietro. All'inizio del Grande Fratello Vip, Pierpaolo si avvicinò ad Elisabetta Gregoraci e i suoi famigliari manifestarono grande gioia per una possibile relazione, al punto che mamma Margherita scrisse a Elisabetta: "Ti aspettiamo a Maratea". Tra Pretelli e la Greg, però, non è mai nato nulla di concreto e Pierpaolo si è successivamente innamorato di Giulia Salemi, ricambiato. Un'"amicizia speciale" pompata ad arte da Signorini e dagli autori del GF ha dunque lasciato spazio a una storia vera, con buona pace dei fan dei Gregorelli e della famiglia di Pierpaolo, che all'inizio ha manifestato un certo distacco nei confronti di Giulia mostrando di preferire la Gregoraci (c'era stato pure l'episodio clamoroso della zia che accusò la Salemi di fare macumbe: anche in quel caso di parlò di profilo hackerato). Quest'ultimo episodio che riguarda papà Bruno, vero o fake, non fa che accrescere la rabbia dei sostenitori di Giulia.