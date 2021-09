Pierpaolo Pretelli difende Giulia Salemi: “Smettetela di dire cavolate e cose terribili su di noi” Pierpaolo Pretelli è stufo di chi si prende la briga di insultare lui e Giulia Salemi, ipotizzando una crisi che non è mai avvenuta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuto sui social per difendere la sua fidanzata e chiedere che gli hater la smettano di dire cose terribili sui Prelemi.

A cura di Daniela Seclì

Pierpaolo Pretelli si è visto costretto a intervenire sui social per difendere la sua relazione con Giulia Salemi. I Prelemi, si sa, godono di una nutrita schiera di fan. Tuttavia, non manca chi non perde occasione di criticarli aspramente: c'è chi mette in dubbio la veridicità del loro rapporto e chi non riesce a sopportare l'idea che Giulia stia per fare una nuova esperienza professionale. Pierpaolo Pretelli ha detto basta.

Pierpaolo Pretelli difende l'amore con Giulia Salemi

Giulia Salemi ha pubblicato su Instagram un post per ufficializzare il suo nuovo impegno professionale. La showgirl e modella condurrà insieme a Gaia Zorzi, il GF Vip Party: "Eh sì…è tutto vero. Io e Gaia ogni lunedì e venerdì vi accompagneremo in questo nuovo viaggio nel mondo del Grande Fratello Vip. Per una volta mi divertirò a spettegolare sugli altri e chissà che non mi levi qualche sassolino dalle scarpe… vero Gaia?". Pierpaolo Pretelli ha commentato il post dandole l'in bocca al lupo. Poi, ha replicato a chi non ha perso occasione di mettere in dubbio la loro relazione: "Giulia è qui con me da giovedì, è molto triste per il lutto che ha avuto. Basta ossessione, buonanotte". Ricordiamo, infatti, che purtroppo lo zio di Giulia Salemi, Abdolhamid, è morto nei giorni scorsi a seguito di un arresto cardiaco. Aveva contratto il Covid. L'annuncio è stato dato da Fariba Tehrani, sorella dell'uomo. Insomma, è un momento di grande dolore per la famiglia di Giulia.

Cattiverie sul conto dei Prelemi

Lo scambio di battute tra Pierpaolo Pretelli e l'utente di Instagram è finito anche su Twitter. Così, l'ex gieffino ha voluto fare una precisazione. Ha spiegato che la sua risposta si riferiva a tutti coloro che sprecano il loro tempo insultando lui e la sua compagna. Le sue parole, affidate a un cinguettio su Twitter, sono state: "Ovviamente la mia risposta era per tutti quei fake che scrivono cavolate e cose terribili da mesi nei confronti di Giulia e anche su di me".