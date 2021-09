Pierpaolo Pretelli è diventato zio, è nata Sophie la figlia di suo fratello Giulio Pierpaolo Pretelli è divento zio, è nata la figlia di suo fratello Giulio e della fidanzata Alessia Pellegrino. La piccola, a cui hanno dato il nome di Sophie, è venuta al mondo all’alba di martedì 28 settembre e l’ex gieffino appena ha potuto ha pubblicato uno scatto della bimba in culletta scrivendo: “Ecco la mia nipotina”, condividendo con i fan questo momento di gioia.

A cura di Ilaria Costabile

Fiocco rosa in casa Pretelli, il fratello minore dell'ex gieffino, Giulio, è diventato papà. Come ha annunciato su Instagram la bimba, nata dalla relazione con Alessia Pellegrino, è venuta al mondo alle 6:57 di martedì 28 settembre e i neo genitori hanno deciso di chiamarla Sophie. Non potevano mancare i messaggi di Pierpaolo Pretelli che, infatti, ha condiviso tutto il suo entusiasmo nel diventare zio, pubblicando anche una foto della piccola.

L'arrivo della piccola Sophie

"Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descriverla" scrive emozionato su Instagram Giulio Pretelli, a cui segue un messaggio del fratello maggiore, già papà del piccolo Leonardo, che dice: "Da oggi la tua/vostra vita cambierà, auguri papà e mamma". Una gioia immensa per l'intera famiglia che accoglie la piccola Sophie già protagonista di qualche scatto social, come quello che ha pubblicato tra le sue stories Pierpaolo, sottolineando l'arrivo della bambina: "È nata la mia nipotina" scrive orgoglioso accanto alla foto in culletta.

L'annuncio in diretta al Grande Fratello Vip

Giulio Pretelli aveva annunciato che sarebbe diventato padre durante una puntata del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa per incontrare Pierpaolo, in diretta tv gli aveva comunicato la notizia, lasciando il gieffino letteralmente di stucco. Il modello, infatti, come poi ha reso noto nei giorni successivi all'annuncio, era preoccupato per la giovane età del fratello, classe 2000 come la sua fidanzata, e temeva che non riuscisse e sopportare il peso delle responsabilità che, ovviamente, aumentano con l'arrivo di un figlio. Confidandosi con uno dei suoi amici fidati all'interno della casa più spiata d'Italia, aveva detto: "Mio fratello deve prima diventare uomo, non ha ancora un lavoro stabile, uno stipendio sicuro, ed è necessario per tenere su una famiglia".