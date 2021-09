Pierpaolo Pretelli e la dichiarazione d’amore che commuove Giulia Salemi: “Vuoi farmi piangere?” La storia d’amore dei Prelemi continua a fare sognare i fan. In queste ore, Pierpaolo Pretelli ha dedicato parole dolcissime alla sua fidanzata, rimarcando quanto Giulia Salemi sia importante per lui. La showgirl è rimasta molto colpita dalla dichiarazione di Pierpaolo e si è detta commossa: “Hai deciso di farmi piangere?”.

A cura di Daniela Seclì

L'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non conosce crisi. Galeotto fu il Grande Fratello Vip, che ha permesso loro di conoscersi bene, isolandosi dal mondo. Da allora, i "Prelemi" non si sono più lasciati. Pretelli non dimentica mai di fare sentire importante la sua Giulia. In queste ore, ha rivolto alla sua fidanzata una tenera dedica che l'ha commossa.

Pierpaolo Pretelli perdutamente innamorato di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha pubblicato su Instagram gli ultimi scatti di una romantica estate trascorsa con il suo fidanzato. Da settembre, entrambi avranno degli importanti progetti lavorativi di cui occuparsi. Giulia sarà la conduttrice del Grande Fratello Vip Party, insieme a Gaia Zorzi. Pierpaolo Pretelli, invece, sarà tra i concorrenti di Tale e Quale Show. L'ex gieffino, che quest'estate ha lanciato il singolo L'estate più calda, ha scritto una tenera dedica alla fidanzata:

"In questa estate ho recuperato le vacanze di una intera vita. Ho vissuto momenti bellissimi con te Giulia e grazie a queste vacanze ho capito ancor di più quanto tu sia importante per me, e quanto noi due siamo degli eterni Peter Pan, con tanta voglia di amare e sognare. Grazie".

La reazione di Giulia Salemi

Nonostante la valanga di commenti che piovono sotto i suoi post, Giulia Salemi ha intercettato quello del suo fidanzato. La showgirl e modella è rimasta molto colpita dalle parole di Pierpaolo e commossa ha replicato: "Ma hai deciso di farmi piangere?". Già nelle scorse settimane, Pretelli l'aveva sorpresa con una dichiarazione d'amore sui social: