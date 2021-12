Pietro Armenti de “Il mio viaggio a New York” positivo al Covid: “Avevo due dosi di vaccino”

Pietro Armenti, ormai conosciutissimo come volto della pagina Facebook e Instagram "Il mio viaggio a New York" che conta migliaia di iscritti, ha comunicato ai suoi follwer di aver contratto il Covid-19. Il salernitano ha spiegato quali sono stati i suoi sintomi e ha aggiunto di essere vaccinato.

Un post con tanto di foto allegate a testimonianza del periodo di convalescenza che, però, non si è ancora concluso, è quello che ha pubblicato Pietro Armenti nelle scorse ore per rassicurare coloro che ormai lo seguono da anni sul suo stato di salute. Nessun problema grave, ma un'influenza dai sintomi decisamente più forti, quella descritta dal noto volto del web:

Cari amici, per fortuna ora ho quasi totalmente recuperato la mia forma fisica, ma da circa una settimana ho preso quel virus che inizia per la C e finisce per D. I miei sintomi sono stati quelli influenzali, ma più persistenti, per fortuna non ho avuto nessuna difficoltà respiratoria, non ho perso olfatto e gusto, l'ossigeno è sempre stato buono. Febbre, stanchezza, dolore alle ossa e un po' di tosse invece sono stati presenti, tuttavia non mi è mai mancato l'appetito. Ho bevuto molta acqua, succo d'arancia e brodo. E devo dire che l'acqua fresca è stato di gran sollievo. Devo anche aggiungere che gli anticorpi monoclonali (Regencov) mi hanno poi totalmente risollevato, dandomi un boost di energia pazzesco e di fatti accelerando la sconfitta del virus. Giusto per precisare: avevo due dosi di vaccino, ma non ancora la terza. Per il resto cosa posso dirvi, da una scala da 1 a 10 credo che sono stato male 7, alla fine sono stato a letto ho guardato un po' di tv, ho dormito, insomma le classiche cose che si fanno in questi casi. Un abbraccio a tutti. Io sto ancora un po' a casa nell'attesa di riprendermi al 100%, in ogni caso il dipartimento di salute di New York è sempre in contatto per monitorare la situazione in maniera piuttosto efficiente.