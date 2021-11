Pilar Fogliati fidanzata con Severiano Recchi, nuovo amore dopo la rottura con Claudio Gioè La nuova protagonista della serialità italiana (con la fiction “Cuori” ha conquistato il pubblico di Rai1) ha un fidanzato che la lascia libera di esprimere al meglio la sua professione: “Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui”.

Una grande protagonista della serialità italiana e con la fiction "Cuori" ha letteralmente conquistato il pubblico di Rai1. È Pilar Fogliati, la giovane attrice in un momento d'oro. Anche in amore. Lontanissima dalle cronache rosa e dei pettegolezzi, perché l'attrice è felice, innamorata e sta vivendo una storia d'amore come quella dei film. Archiviata la storia con l'attore Claudio Gioè (una relazione durata 4 anni), il suo fidanzato attuale si chiama Severiano Recchi.

La confessione di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati si è raccontata e confessata in una intervista che ha rilasciato al settimanale Di Più Tv spiegando che il suo attuale compagno è un uomo intelligente, che sa capire che i tempi della sua professione la portano spesso lontano da casa anche per lunghi periodi. Severiano Recchi è un ragazzo molto sincero, dice l'attrice di lui. Sul futuro, Pilar Fogliati preferisce non arrischiarsi a parlare d'altro, se non che un tranquillo fidanzamento. Il legame tra i due però diventa ogni giorno più forte. La storia con Claudio Gioè, invece, è finita perché, come ha dichiarato la stessa attrice, "avevamo dei progetti diversi". L'amore tra Pilar Fogliati e Severino Recchi è nato piano piano:

Da qualche mese ho un nuovo fidanzato. Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui. Magari succederà più avanti: sono molto indipendente e tengo ai miei spazi.

Chi è Severiano Recchi, fidanzato di Pilar Fogliati

Severiano Recchi ha 35 anni e lavora nel mondo delle energie rinnovabili. La coppia si è conosciuta a Roma, grazie ad amici in comune. Da quel momento non si sono mai più lasciati e hanno dato vita a una relazione molto bella insieme. Il fidanzato la lascia libera e capisce i tempi lunghi a cui è costretta per il suo lavoro. Un esempio? Per la fiction "Cuori", grande successo di Rai1, l'attrice è dovuta restare a Torino per circa sei mesi.