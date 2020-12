Sarebbe in arrivo un secondo figlio per Filippa Middleton, la sorella della Duchessa di Cambridge. Stando a quanto riportato dalla stampa estera sarebbe nuovamente incinta di suo marito James Matthew e i due avrebbero accolto la notizia con immensa gioia, visto i periodo così difficile.

La notizia della gravidanza

Sono le fonti vicine alla coppia a riferire la notizia a Page Six, la testata che ha lanciato per prima questa novità che interessa la minore delle sorelle Middleton, che è già mamma di un bambino di due anni, il piccolo Arthur. Come riportato sul Mirror, persone che hanno contatti con la famiglia avrebbero anche affermato che la coppia è entusiasta di questa nuova creatura in arrivo, che rappresenta una luce in questo anno così difficile per il mondo intero. Non sono emersi ulteriori dettagli sulla questione e non ci sono state conferme da parte della diretta interessata, né tanto meno da parte del suo consorte. Tutto tace, per adesso, ma se non dovesse trattarsi di un'indiscrezione senza fondamento, i principini figli di William e Kate dovrebbero accogliere un altro cuginetto.

Separate durante le festività

Pippa Middleton e suo marito James, che si sono sposati nel 2017, vivono a Londra e sarebbero in cerca di un'abitazione che li avvicini ancora di più ai genitori della Duchessa di Cambridge. Intanto, queste festività natalizie a causa della pandemia, costringeranno le due sorelle a stare lontane, dal momento che le misure restrittive del governo inglese saranno piuttosto stringenti. Sebbene sia concesso ai familiari di riunirsi, il Segretario alla salute ha invogliato i cittadini britannici a sottoporsi a dei controlli nell'eventualità in cui decidessero di trascorrere le festività insieme ai loro cari, in modo tale che possa essere scongiurato il rischio di una conseguente impennata dei contagi nel paese.