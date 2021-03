Pippa Middleton, indimenticabile damigella di nozze durante il matrimonio di Kate Middleton con il Principe William, è diventata mamma per la seconda volta. Alle prime ore di lunedì 15 marzo è nata a Londra Grace Elizabeth Jane, secondogenita di Pippa e del marito James Matthews. La piccola sta bene, pesa circa tre chili e ha reso felicissimi i suoi genitori. “Stanno tutti bene e sono davvero felicissimi. È andato tutto alla perfezione”, ha rivelato un insider al magazine Hello! che ha reso nota la notizia del parto.

Il nome della bambina è un omaggio alla regina Elisabetta

La secondogenita di Pippa Middleton e del marito James Matthews si chiama Grace Elizabeth Jane. Il nome è un omaggio alla regina Elisabetta, nonna di William che ha vissuto giorni particolarmente turbolenti dopo l’intervista rilasciata dal nipote Harry e dalla moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey. Pippa e James, invece, preferiscono mantenere lo stesso profilo basso che predilige da sempre Kate. Lontani dalla cronaca rosa, sono stati fotografati pochissimo nel corso degli ultimi mesi. Difficile avvicinarsi alla coppia che vive a ovest di Londra, in una residenza del valore di 17 milioni di sterline.

in foto: Pippa Middleton e il marito James Matthews nel giorno del loro matrimonio

Pippa Middleton è già mamma di Arthur Michael Williams

Pippa e il marito James sono già diventati genitori per la prima volta nel 2018, anno in cui, il 15 ottobre, nacque il piccolo Arthur Michael. La piccola Grace Elizabeth Jane è l’ultimo acquisto di una famiglia che si allarga anno dopo anno. Kate Middleton e il principe William hanno già tre figli, il primogenito George, la piccola Charlotte e l’ultimo arrivato Louis. Manca all’appello solo James, fratello minore di Kate e Pippa Middleton. Già felicemente fidanzato, non ha ancora sposato la compagna Alizée Thevenet. Ma la coppia è in pole position in vista di nuovi ampliamenti tra i reali e dintorni.