Primi segni di gravidanza per Levante, pancino in vista in abito da sera Nelle ultime foto pubblicate dalla cantante emerge un altro dettaglio, segno inequivocabile della gravidanza. Si tratta di un pancino evidente, che spunta dall’abito da sera da lei indossato. Levante, fidanzata da tempo con Pietro Palumbo, aveva annunciato la gravidanza con un post via Instagram alla fine dell’estate.

A cura di Redazione Spettacolo

Levante ha annunciato di essere incinta poche settimane fa. Per lei è in arrivo il primo figlio con il fidanzato Pietro Palumbo. Nelle ultime foto pubblicate dalla cantante emerge un altro dettaglio, segno inequivocabile della gravidanza. Si tratta di un pancino evidente, che spunta dall'abito da sera indossato dalla cantante. Foto che non aggiungono nulla in termini di dettagli alla gravidanza, ma che si limitano a descriverne il naturale decorso.

Levante incinta, l'annuncio della gravidanza

L'annuncio della cantante era arrivato su Instagram, in un posto nel quale passa in rassegna un'estate complicata, fatta di problemi e imprevisti, densa di notizie e significati. Un'estate trascorsa al fianco del compagno, nella speranza che tutto riprendesse, come poi è stato. Ad Agosto, la ripartenza, i primi concerti, il ritorno del contatto con il pubblico e l'arrivo di settembre che, di fatto, sta rappresentando una luce in fondo al tunnel per tutti. In tutto questo scenario, da cinque mesi batte il cuore di una nuova vita nella sua pancia e questo non può che renderla euforica:

Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia. È arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico. E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare, ballare, “volareoohooh”.

Levante e il fidanzato Pietro Palumbo

Stiamo insieme da quasi due anni”, aveva raccontato Levante di recente. Il volto di Pietro Palumbo è diventato noto, impossibile tenerlo nascosto per sempre considerata la popolarità che ha investito la compagna. A “tradirli” una foto che ne ha rivelato l’identità: "Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale".