Primo giorno di scuola per la figlia di Elisabetta Canalis, la piccola Skyler piange salutando mamma Un giorno decisamente importante per la famiglia Canalis-Perri dal momento che la piccola di casa, Skyler, ha varcato per la prima volta le porte della scuola. Un momento emozionante per la showgirl che non è riuscita a trattenere la commozione, ma anche la bambina si è lasciata andare a qualche lacrimuccia, non particolarmente entusiasta di lasciare la sua casa e, forse, soprattutto la sua mamma.

A cura di Ilaria Costabile

Non c'è giorno più temuto per un bambino che quello in cui si inizia la scuola, una giornata che segna un passaggio, seppur immaginario, verso il mondo dei più grandi e che non sempre è accolta nel migliore dei modi. Lo racconta, a suo modo, anche Elisabetta Canalis che ha condiviso sul suo profilo Instagram tre scatti che fermano nel tempo il primo giorno di scuola della sua bambina, Skyler, che il prossimo 29 settembre compirà sei anni.

Il visino contrariato della piccola Skyler

Mamma, papà e figli tutti con indosso la loro "uniforme" e pronti per iniziare una nuova giornata: mamma Elisabetta in tenuta sportiva, con addominali ben in vista, papà Brian Perri con la tuta da chirurgo e, infine, la piccola Skyler con la scamiciata grigia che funge da uniforme della scuola francese di Los Angeles, dove porterà a termine i suoi studi. La bimba, però, non sembra troppo contenta di lasciare la sua casa e, magari, anche di allontanarsi dalla sua mamma e infatti nelle foto è evidente il visino arrossato dal pianto e la bocca imbronciata di chi non ha la minima voglia di fare quello che deve. Ma non è stata solo Skyler a far scendere qualche lacrimuccia, a quanto pare, anche la showgirl non è riuscita a trattenere la commozione, come racconta lei stessa su Instagram:

Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno…Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi ( piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io. Come è andata questa l’esperienza con i vostri bambini? E che ricordo avete del vostro primo giorno di scuola?

Il ritorno di Elisabetta Canalis in tv

Intanto Elisabetta Canalis ha appena fatto il suo debutto come conduttrice del programma "Vite da copertina", il format di Tv8 arrivato alla sua sesta stagione iniziata il 1 settembre (in cui si è parlato anche della sua love story con George Clooney) e che la vedrà nuovamente tornare sul piccolo schermo. A Fanpage,it, la showgirl ha dichiarato: "Mi sento in ansia. Perché io sono una che non è mai sicura, che va sempre a rivedersi. Però, ho fatto vedere la puntata a mia mamma, le è piaciuta e io mi fido del suo giudizio. Chiaramente era da tanto tempo che non conducevo un programma con così tanto spazio, ora vorrei mettere sempre un po’ di più del mio in questo format".