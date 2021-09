Raffaella Carrà, le sue ceneri sono arrivate a San Giovanni Rotondo Le ceneri di Raffaella Carrà sono arrivate a San Giovanni Rotondo. In suo onore è stata inaugurata una lapide, posizionata davanti alla sede di Tele Padre Pio, che la showgirl inaugurò quando era ancora in vita. Le sue ceneri saranno trasportate nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina nella giornata di domenica 5 settembre quando verrà celebrata una messa in suo onore. Poi lunedì 6 settembre compiranno l’ultima tappa del viaggio verso il Monte Argentario, destinazione finale scelta da Raffaella.

A cura di Giulia Turco

L’urna contenente le ceneri di Raffaella Carrà è finalmente arrivata a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, così come lei aveva richiesto. Ad accompagnare l’urna della celebre artista nel suo ultimo viaggio, l’ex compagno Sergio Japino, coreografo e regista che le è stato accanto per una vita intera. Visibile la sua commozione, come racconta Il Corriere della sera, nel compiere quelle che erano state le ultime volontà di Raffaella.

L'ultimo viaggio delle sue ceneri

In suo onore è stata inaugurata una lapide, posizionata davanti alla sede di Tele Padre Pio, che la showgirl inaugurò quando era ancora in vita. Le sue ceneri saranno trasportate nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina nella giornata di domenica 5 settembre quando verrà celebrata una messa in suo onore. Dopo la celebrazione, l’urna sarà riportata nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie e, dopo un concerto tributo alle ore 19:00 nell’auditorio Maria Pyle, lunedì mattina le ceneri compieranno l’ultimo viaggio, per arrivare al Monte Argentario, destinazione definitiva scelta dall’artista. "Vogliamo dire grazie a Raffaella per la grande donna che è stata e che noi abbiamo avuto modo di conoscere", ha fatto sapere il direttore dell'emittente Campanella. "Vogliamo dire grazie a Raffaella in modo particolare, grazie per la sua umanità e la sua amicizia".

Le ultime volontà di Raffaella Carrà

Aveva voluto una bara umile in legno grezzo, Raffaelle Carra, e che le sue ceneri fossero riversate in un'urna. Lo aveva chiesto espressamente come una delle sue ultime volontà prima di morire, perché anche in quell'occasione nessun dettaglio fosse lasciato al casa. Durante la messa per i suoi funerali del 9 luglio 2021, Padre Francesco Dileo aveva ricordato la devozione della conduttrice per Padre Pio, rivelando che le sue ceneri avrebbero fatto tappa a San Giovanni Rotondo, poi appunto al monte Argentario: "È suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo. Lo faremo appena avremo la possibilità di organizzarci con Sergio", aveva annunciato.