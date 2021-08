Raffaella Mennoia in ansia per il cane Saki: “Non sta bene, per lui ho annullato la vacanza” Mentre sta per ripartire Uomini e Donne, la storica autrice manifesta preoccupazione per il suo adorato cane, che ha problemi di salute. Raffaella Mennoia ha dovuto interrompere le vacanze per farlo curare: il pubblico conosce bene Saki, apparso a C’è posta per te e Uomini e Donne, amatissimo da Maria De Filippi.

A cura di Valeria Morini

Per tutti i fan di Uomini e Donne è l'autrice più nota: Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e mente dietro i suoi programmi, sta attraversando un momento non facile a causa di un problema al suo adorato cane Saki. Il simpatico Staffordshire bull terrier che il pubblico della De Filippi conosce bene, purtroppo non è in salute, come ha scritto la Mennoia. Tanto che lei ha rinunciato a parte delle vacanze per farlo curare.

Sono stata per molto assente, un po' per scelta, ma soprattutto perché negli ultimi 10 giorni il mio piccolo Saki non è stato bene.. quindi ho interrotto la mia vacanza per tornare a Roma e farlo curare adeguatamente annullando vacanza con tutto quello che comportava… ma per Saki farei questo e oltre. Ad oggi purtroppo non abbiamo ancora risolto il suo problema. Io sono vicino a lui come lui lo è sempre con me. Forza Tappo di sughero.

Chi è Saki, il cane visto a Uomini e Donne e a C'è posta per te

Dicevamo che Saki è tutt'altro che uno sconosciuto, per chi è avvezzo alle trasmissioni di Canale 5. Non solo, infatti, il cane ha un profilo tutto per sé, saki_legio, con 25mila follower e una bio divertentissima ("Personaggio istrionico, attore e intrattenitore, latin lover, assaggiatore e professionista della questua. Da Saki è stata tratta la serie i Gremlins"). Saki, amatissimo da Maria De Filippi, è apparso di recente come guest star a Uomini e Donne, come mostra il video dello scorso febbraio che trovate qui sopra. La conduttrice l'ha inoltre voluto per anni a C'è posta per te, protagonista di alcuni segmenti a fine puntata. Saki vive con Raffaella Mennoia e il suo compagno Alessio Sakara.

Riparte Uomini e Donne

Nel post, la Mennoia ha anche confermato l'avvio delle registrazioni di Uomini e Donne da martedì 24 agosto. La ventunesima edizione andrà in onda con tutta probabilità da lunedì 13 settembre. Restano aperti i casting per il trono classico e quello over. La grande svolta dovrebbe essere l'inserimento nel cast della prima tronista trans.