Random, all'anagrafe Emanuele Carso è il giovane rapper che salirà sul palco di Sanremo 2021 tra i 26 Big in gara. Originario di Massa di Somma in provincia di Napoli, Random ha 20 anni e vive a Riccione, dove la sua famiglia si è trasferita quando lui aveva appena due anni. Nella sua vita oggi non c'è una donna importante, ma in passato il rapper ha avuto parecchie scottature d'amore che lo hanno profondamente segnato, come la storia d'amore con una ragazza durante cinque anni.

Random non è fidanzato

Random è attualmente single, o comunque non è fidanzato ufficialmente, questo è certo, e ci tiene a lasciare la sua vita privata fuori dal gossip. A quanto pare l'artista in passato è rimasto molto deluso e alcune ferite d'amore si fanno ancora sentire. Oggi però Emanuele vorrebbe imparare a riacquistare più fiducia verso le donne: "A volte mi dico: Emanuele, anche se ne hai passate tante nella vita, ricordati che l'amore è bello", ha dichiarato al sito Splashhouse.it nel 2020.

La precedente relazione durata 5 anni

Nel suo passato ci sono state alcune delusioni in amore che oggi lo condizionano ancora nelle relazioni con le donne. "Quando si vuole fare un passo importante nella vita bisogna lasciare alle spalle tutte le cose sbagliate per rinascere in un nuovo cammino" ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni, "A me è successo quando mi sono lasciato con la ragazza con la quale stavo da cinque anni, è stato doloroso". Oggi però Emanuele vorrebbe imparare a riacquistare più fiducia verso le donne: "A volte mi dico: Emanuele, anche se ne hai passate tante nella vita, ricordati che l'amore è bello", ha dichiarato al sito Splashhouse.it nel 2020. E nello stesso anno a Smemoranda.it ha chiarito la sua idea sulle relazioni: "A volte i rapporti offuscano la ragione. Stare insieme vuol dire star bene, diversamente è giusto allontanarsi".