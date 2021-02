Le fan di Regé-Jean Page, alias il Duca di Hasting nell'amatissima serie Bridgerton, se ne dovranno fare una ragione: pare che il loro beniamino sia felicemente fidanzato. Dalla coltre di discrezione e privacy dietro cui si trincerava l'attore britannico di origini zimbabwiane, è emersa una paparazzata che ha svelato il nome della presunta compagna: trattasi di una donna di 30 anni di nome Emily Brown. Il sito inglese Daily Mail ha riferito che i due non solo sono fidanzati, ma vivono insieme a Londra dall'inizio del 2020. Il gossip ha dunque risposto finalmente alla domanda che molti si ponevano sulla vita privata di Regé-Jean Page, attore-rivelazione che ha mandato in sollucchero i sensi di tante spettatrici con le sue scene calde in Bridgerton, serie record su Netflix già rinnovata per una seconda stagione.

Parla Phoebe Dynevo di Bridgerton

Parallelamente, ha parlato l'attrice Phoebe Dynevo, la co-protagonista nella prima stagione della serie che rivisita con massima libertà la vita nella società del primo ottocento inglese. L'interprete di Daphne ha chiarito definitivamente che quella con Page è solo una bella amicizia: "Mi piacerebbe dire che c'era davvero qualcosa tra noi, ma no, è sempre stato tutto strettamente professionale", ha fatto sapere alla rivista You, "C'era così tanta pressione su di noi ed è giusto rimanga una semplice questione di lavoro. Abbiamo un rapporto di lavoro davvero professionale. Sono contenta di questo, in realtà. Sarebbe molto complicato se si andasse oltre". L'attrice aveva già spiegato che con il collega di set è nata una bella amicizia, tanto che si sono frequentati anche dopo la lavorazione della serie. Il loro rapporto, però, sarebbe dunque puramente platonico.

Chi è Emily Brown

Andiamo a conoscere meglio la donna al fianco dell'attore. Emily Brown non fa parte del mondo dello spettacolo: lavora come copywriter freelance e collabora per aziende come Nike, Converse e Uber. Inoltre, è anche una giocatrice di calcio (in passato sarebbe stata legata a un allenatore di nome Jack Badu). Lei e Page hanno comprato casa insieme nel febbraio dello scorso anno, pochi mesi dopo che la fine delle riprese di Bridgerton. Curiosità: è sempre il tabloid britannico ad affermare che la loro abitazione, situata nel nord di Londra, sarebbe costata 800mila sterline, circa 900mila euro.