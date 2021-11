Riccardo Pozzoli è diventato papà, mamma Gabrielle Caunesil: “È nato Romeo, gravidanza difficile” Gabrielle Caunesil ha dato alla luce il suo primogenito. Riccardo Pozzoli e la modella sono diventati genitori di un maschietto a cui hanno dato il nome di Romeo. Una gravidanza difficile e sofferta, che ora ha il sapore di un sogno realizzato. Il bebè è nato lo scorso 5 novembre, ma la prima foto è stata diffusa due giorni più tardi.

A cura di Daniela Seclì

Riccardo Pozzoli è diventato papà. La modella Gabrielle Caunesil ha partorito il cinque novembre scorso, ma ha annunciato di essere diventata mamma solo in queste ore. Inutile dire che entrambi sono al settimo cielo. La gravidanza, infatti, è stata desiderata, sofferta e ha richiesto grande forza e ora che i due possono finalmente stringere tra le braccia il loro bebè ha il sapore di un sogno realizzato. La coppia ha avuto un maschietto. Il nome prescelto per il figlio è Romeo. Dunque, si chiamerà Romeo Pozzoli Caunesil.

Hanno avuto un maschietto: la prima foto di Romeo Pozzoli Caunesil

Domenica 7 novembre, la coppia ha annunciato che il loro primogenito è venuto alla luce. Gabrielle Caunesil ha pubblicato una foto in cui tiene tra le braccia Romeo, mentre appoggia teneramente il capo sulla spalla di suo marito. Lo scatto era accompagnato dall'annuncio: "Il 5 novembre 2021, nostro figlio Romeo è venuto al mondo e ha cambiato il nostro per sempre. È stata lunga e difficile ma ce l'abbiamo fatta. L'amore è infinito. Grazie vita". Riccardo Pozzoli, ex socio ed ex fidanzato di Chiara Ferragni, le ha fatto eco:

"All'improvviso, la vita acquista un nuovo significato. Benvenuto Romeo Pozzoli Caunesil. E grazie a te Gabrielle per averlo portato nelle nostre vite, sei la migliore mamma sulla terra".

Una gravidanza sofferta

Il 9 maggio, Riccardo Pozzoli aveva annunciato che dopo tante sofferenze, finalmente Gabrielle Caunesil era in dolce attesa: "Dopo le sue sofferenze e il suo dolore, grazie alla sua forza e resilienza, diventeremo genitori. Abbiamo scoperto di aspettare un bambino nel giorno della festa del papà e abbiamo finito il terzo mese nel giorno della festa della mamma. È tutto magico". Il 5 novembre ha avuto inizio per loro la straordinaria avventura dell'essere genitori.