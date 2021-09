Rino Gattuso sfila sul red carpet di Venezia, ma c’è anche Aurelio De Laurentiis Rino Gattuso sfila sul red carpet di Venezia insieme a sua moglie Monica Romano. I due si mostrano sorridenti e pronti ad assistere alla prima di “Freaks Out”, alla quale è stato invitato anche Aurelio De Laurentiis. L’ex allenatore del Napoli e il patron della squadra si sono incontrati in territorio neutrale, ma chissà che tra i due non ci siano state “ringhiate”.

A cura di Ilaria Costabile

Sul red carpet di Venezia, alla prima di uno dei film più attesi dell'anno, Freaks Out di Gabriele Mainetti, arrivano anche due note personalità che, a primo impatto, potrebbero non essere perfettamente in linea con l'evento cinematografico. Si tratta di Rino Gattuso, ex allenatore del Napoli e l'attuale presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis. Tra i due sarebbe il primo incontro dopo la fine della collaborazione che li ha visti gomito a gomito lo scorso anno, ma a quanto pare in Laguna tutto è andato per il verso giusto.

Gattuso elegante insieme alla moglie

Serafico, con lo sguardo sempre un po' truce e la moglie, Monica Romano, accanto avvolta da un sinuoso vestito rosso, Rino Gattuso appare così sulla promenade di Venezia, pronto a farsi scattare foto al suo incedere verso la sala in cui si attende la proiezione del film. In molti si sono chiesti come mai l'allenatore si trovasse alla Mostra del Cinema, ma non c'è una risposta valida se non che è stato invitato dall'organizzazione della kermesse e dinanzi ad un invito ufficiale non c'è perplessità che tenga.

L'arrivo di Aurelio De Laurentiis

Intanto, però, a pochi minuti dalla camminata di Ringhio, stranamente disinvolto sul tappeto rosso, c'è anche chi di Festival di questo genere, ne ha visti nella sua carriera da produttore cinematografico, stiamo parlando ovviamente di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, anche lui invitato per presenziare alla visione di "Freaks Out", appare sornione al Lido, con i suoi soliti occhiali azzurri sul volto, un sorriso abbozzato e l'aria di chi su queste passerelle c'è stato centinaia di volte. L'incontro tra l'ex allenatore della squadra partenopea e il suo presidente è avvenuto in un luogo neutro, ma la loro collaborazione, terminata a maggio di quest'anno potrebbe aver lasciato dei malcontenti, come già era accaduto lo scorso gennaio, che, con molta probabilità, non saranno stati argomento di chiacchierata qualora i due avessero avuto modo di parlare dopo la proiezione del film.