Robbie Williams papà dolcissimo e canterino, per giunta in italiano. Il video pubblicato dalla moglie Ayda Field ha fatto il giro del mondo in poche ore e mostra il cantante mentre intona una non precisata aria musicale per intrattenere il figlioletto Beau di un anno, mostrando una propensione non proprio perfetta per la lingua italiana ma una bella voce lirica. "Se solo potesse anche allattarlo", scrive la Field a lato del post, che ha raccolto oltre 150mila visualizzazioni e moltissimi commenti.

Beau Williams ha compiuto un anno

Il piccolo Beau proprio in questi giorni festeggia il primo anno di vita. Nel febbraio 2020, proprio per San Valentino, Robbie Williams annunciò l'arrivo del quarto figlio nella sua vita e in quella della moglie. Il bimbo è venuto al mondo tramite utero in affitto. L'artista musicale britannico svelò al mondo il nome scelto per il bebè, ispirato all'aggettivo "beautiful" (bello): Beau Benedict Enthoven Williams è nato dalla stessa madre surrogata che aveva dato alla luce l'altra figlia Colette.

Robbie Williams, moglie e figli

Robbie Williams e Ayda Field sono legati dal 2006. Nel novembre 2009 il cantante fece una proposta di matrimonio in diretta radio durante un'intervista alla stazione australiana 2Day FM; più tardi spiegò che si trattava di uno scherzo. Resta il fatto che i due si sono davvero sposati e non si sono più lasciati. Le nozze sono state celebrate nella loro residenza di Los Angeles, a Mulholland Estates (Beverly Hills) il 7 agosto 2010. Il 18 settembre 2012 è nata la prima figlia Theodora Rose, seguita dal secondogenito Charlton Valentine il 27 ottobre 2014. Il 7 settembre 2018 ha annunciato sui social di essere diventato papà per la terza volta di Colette (Coco) Josephine, e un anno e mezzo dopo è arrivato anche Beau. Da poco tempo, tutta la famiglia si è trasferita in Svizzera, pare in una mega villa acquistata per 24 milioni di euro.