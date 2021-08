Roberta Capua e l’ex fidanzato Massimiliano Rosolino: la conduttrice svela in che rapporti sono oggi Nel passato di Roberta Capua, una intensa relazione con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. La conduttrice, che ogni giorno entra nelle case degli spettatori di Rai1 con il programma Estate in diretta, è tornata a parlare di quella storia in una recente intervista. Ecco in che rapporti sono oggi i due.

A cura di Daniela Seclì

Roberta Capua è il volto di Rai1 di questa calda estate. La conduttrice è al timone, insieme a Gianluca Semprini, del programma Estate in diretta. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha parlato della sua vita privata. In particolare, è tornata con la mente alla relazione che ebbe con il campione di nuoto ed ex inviato dell'Isola dei famosi Massimiliano Rosolino.

In che rapporti sono Roberta Capua e Massimiliano Rosolino

Roberta Capua e Massimiliano Rosolino hanno vissuto un'intensa storia d'amore che catturò l'attenzione del gossip più di quindici anni fa. In particolare, la conduttrice e l'atleta sono stati fidanzati dal 2003 al 2005. Capua ha fatto sapere che i rapporti tra loro sono distesi. Certo, non si sentono assiduamente, ma quando si incontrano si salutano con piacere. La conduttrice di Estate in diretta, ha spiegato:

“Io e Rosolino non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca. L’ho seguito all’Isola dei Famosi, all’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile”.

La vita privata di Roberta Capua e Massimiliano Rosolino

Insomma, sembra che sia Roberta Capua che Massimiliano Rosolino abbiano conservato un bel ricordo della loro relazione e non ci sia alcun attrito tra di loro. Entrambi, in fondo, hanno voltato pagina da tempo. La conduttrice è sposata con l'imprenditore Stefano Cassoli e nel 2008 è diventata mamma di Leonardo. Massimiliano Rosolino, invece, è sentimentalmente legato a Natalia Titova, ballerina conosciuta nel 2006, dunque un anno dopo la fine della relazione con Roberta Capua. Galeotta fu la partecipazione a Ballando con le stelle. La coppia ha due figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney.