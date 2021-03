Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, dopo la scelta a Uomini e Donne, hanno iniziato a vivere i loro primi momenti di quotidianità insieme. Per ora entrambi si sono spostati a Taranto, città di Riccardo, ma hanno fatto sapere che non appena sarà possibile andranno anche a Cassino, a far visita agli affetti di Roberta. Nel frattempo a Taranto le presentazioni in famiglia sono già iniziate e tutto sembra procedere al meglio. Roberta: "Non voglio dirlo troppo ad alta voce ma sono serena, contenta. Mi basta anche solo guardare Riccardo per sorridere".

Roberta spiega perché ha voluto i petali durante la scelta

Nonostante si trattasse di un trono Over, al momento della scelta Roberta e Riccardo sono stati inondati da una pioggia di petali rossi. Proprio come succede in genere con il trono Classico. A volere fortemente questo dettaglio scenografico romantico sarebbe stata proprio l'ex dama: "Sono stata io a volerli!", ammette nella prima intervista di coppia a Uomini e Donne Magazine. "Dopo tre anni, per me questa è stata un’uscita importante e l’ho voluta così, ho desiderato fosse un momento forte anche perché è stata la conclusione di un percorso sofferto. Ho sempre voluto Riccardo; ho provato con altri ad andare avanti, ma quando lui è tornato, quando l’ho visto, non ce n’è stato per nessuno".

Presentazioni in famiglia per Riccardo e Roberta

"Roberta è venuta con me a Taranto e, se si potrà, uno dei prossimi weekend andrò io da lei a Cassino. Vederla nel mio mondo è stato molto bello", ha spiegato Riccardo, "Ha conosciuto la mia famiglia". Un'esperienza positiva che l'ha fatta sentire a casa, ha confermato l'ex dama. "Conoscere la famiglia di Riccardo è stato un regalo enorme e meraviglioso che mi ha fatto. Mi ha aperto la porta degli affetti più stretti, del suo privato. Sono persone stupende, ma non avevo dubbi".

Roberta e Riccardo si sono detti "Ti amo"

"La sera stessa della puntata in cui mi ha detto che era innamorata di me, Roberta mi ha detto anche ti amo", ha svelato Riccardo. "È stata lei la prima a dirlo". Roberta ha confermato: "Sono sempre stata la prima in tutto! Sentivo di volerlo dire e non ho voluto aspettare che lo facesse lui per primo […]. Eravamo vicini, abbracciati e ho voluto palesare ciò che provavo perché mi stava scoppiando il cuore". Per il momento la coppia ha ammesso di non pensare ad avere un figlio, nonostante Riccardo non abbia mai nascosto il desiderio di diventare padre. Per ora si godono la bellezza del loro amore appena sbocciato. Riccardo: "Mi auguro che il nostro rapporto continui sempre così, perché è davvero bellissimo com’è". Roberta: "Anche io spero di riuscire a mantenere sempre intatta questa nostra complicità: è la cosa che ci ha tenuti legati in questi anni".