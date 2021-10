Roberto Burioni: “Il Nobel è stato conferito al fisico Giorgio Parisi, non alla virologa Heather” A poche ore di distanza dalla notizia che a vincere il Nobel per la Fisica sia stato l’italiano Giorgio Parisi, il virologo Roberto Burioni commenta con un tweet l’evento, omaggiando il professore, ma lanciando anche una frecciatina a Heather Parisi. La ex showgirl, infatti, è nota per le sue posizioni no-vax che condivide apertamente sui suoi profili social.

A cura di Ilaria Costabile

A poche ore dall'annuncio che a vincere il premio Nobel sia stato un italiano, Giorgio Parisi, su Twitter Roberto Burioni commenta sarcasticamente la notizia, tirando in ballo un personaggio pubblico e difficilmente sconosciuto ai più, Heather Parisi, nota per le sue posizioni no-vax che non ha esitato a diffondere con numerosi post sul social cinguettante.

Il commento di Roberto Burioni

"Preciso per i più distratti che il premio Noberl è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa", una frase emblematica in perfetta linea con tweet precedenti del virologo del San Raffaele, ormai uno dei volti della medicina più noti in seguito all'emergenza sanitaria, che pur rendendo omaggio al professore, vincitore del Nobel per la Fisica, commenta con pacatezza e una nota di sarcasmo il fatto che la ex showgirl sul suo profilo Twitter condivida posizioni conto la campagna vaccinale, che comprendono non solo il paese in cui vive, ma anche l'America e, soprattutto, l'Italia. In un tweet successivo, poi, il medico ormai presenza fissa e rassicurante nel salotto di Fabio Fazio su Rai3, ha dato un'accezione diversa alla notizia, elogiando i meriti di Giorgio Parisi: "Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il premio Nobel. Che orgoglio. Che 2021!".

Le posizioni no-vax di Heather Parisi

Mentre Roberto Burioni, ovviamente, ha da sempre dichiarato l'efficacia dei vaccini, riportando anche i risultati della campagna vaccinale, Heather Parisi replica tutt'altro sui suoi profili. L'ex showgirl pubblica quotidianamente tweet con cui scredita la campagna vaccinale e conferma le sue posizioni in merito alla libertà di poter decidere se aderirvi o meno, inoltre non esita a contestare quando può anche le scelte dei governi che, invece, perseguono la necessità di continuare a distribuire i vaccini, finché non si avrà una copertura ottimale e che possa indebolire la catena di contagio.