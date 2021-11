“Roberto Parli frequenta Clarissa Tami”: il commento dell’ex moglie Adriana Volpe Roberto Parli è stato paparazzato in compagnia della conduttrice radiofonica Clarissa Tami. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due si starebbero “frequentando assiduamente”. Adriana Volpe, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha detto la sua a riguardo e ha spiegato in che rapporti è oggi con il suo ex marito.

A cura di Daniela Seclì

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, ha una nuova compagna? Il settimanale Chi ha pubblicato le foto che lo ritraggono con un'altra donna. Secondo quanto riportato, il quarantottenne starebbe "frequentando assiduamente" Clarissa Tami, conduttrice radiofonica. A dire il vero, negli scatti non c'è nulla che possa indicare senza ombra di dubbio, che la donna sia la nuova fiamma dell'immobiliarista. In queste ore, tuttavia, l'opinionista del Grande Fratello Vip è stata chiamata a dire la sua a riguardo. Ma andiamo con ordine.

Roberto Parli paparazzato con Clarissa Tami

Roberto Parli e Clarissa Tami

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Roberto Parli e Clarissa Tami – rispettivamente 48 e 38 anni – sono immortalati a Cernobbio mentre pranzano in un ristorante. Secondo quanto si sostiene tra le pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, i due avrebbero lasciato insieme Lugano per raggiungere Como per pranzo. Qualche giorno prima, invece, sarebbero stati avvistati a Milano mentre si concedevano "un giro di shopping". Poi, sempre secondo Chi, sarebbero tornati insieme a Lugano.

La reazione di Adriana Volpe

Le foto non sono sfuggite ad Adriana Volpe. Intervistata da Diva e Donna, l'opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, ha ammesso di averle viste. Tuttavia, ha preferito non rilasciare commenti a riguardo. Ha aggiunto che se una persona è in grado di far ritrovare un equilibrio a Roberto Parli, la cosa non può che farle piacere:

"Sì, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere".

Per quanto riguarda gli attuali rapporti con Roberto Parli, Adriana Volpe – sempre molto riservata quando si tratta della sua vita privata – si è limitata a rimarcare che sarà sempre il padre di Giselle.