Roberto Valbuzzi papà bis: l’annuncio con un quadretto di famiglia Roberto Valbuzzi, il popolarissimo chef del programma “Cortesie per gli ospiti” in onda su Real Time, è pronto a diventare papà per la seconda volta.

Roberto Valbuzzi, il popolarissimo chef del programma "Cortesie per gli ospiti" in onda su Real Time, è pronto a diventare papà per la seconda volta. Lo chef lo ha annunciato attraverso una foto su Instagram particolarmente apprezzata dai fan. È un quadretto di famiglia con Roberto Valbuzzi e sua moglie, Eleonora Laurito, e la primogenita Alisea che già il prossimo 3 gennaio compirà due anni. Lo chef ha scritto nella foto: "Yes du gusti is meglio che one…another little chef is growing up!". Gli auguri per la bella notizia sono arrivati da tantissimi fan che hanno apprezzato e sostenuto la coppia da sempre.

Il matrimonio e la nascita di Alisea

Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito, 32 e 30 anni, si sono sposati nel 2018 dopo sei anni di fidanzamento. Gestiscono insieme il ristorante di famiglia, in provincia di Varese: si chiama Crotto Valtellina e si trova a Malnate. Entrambi sono stati protagonisti del cooking show Uno chef in fattoria.

Chi è Eleonora Laurito

Eleonora Laurito è nata il 01/02/1991 a Como da mamma siciliana e papà cilentano, come scirve nella sua bio. Ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo a 14 anni. Nel 2012 ha partecipato al programma "Veline" e nel 2014 al 2019 ha lavorato a "Detto Fatto" indossando gli abiti da sposa. Oggi il suo tempo è diviso tra la cura del ristorante di famiglia, gli eventi e i servizi di catering. Come racconta lei stessa:

Il nostro tempo libero ci piace dedicarlo alla nostra tranquillità domestica con i nostri familiari ma amiamo tantissimo anche viaggiare in giro per il mondo! Il tutto potrete leggerlo nei miei post; dai nostri itinerari alle ricette che più mi piace fare e più soddisfano il palato esigente di uno chef, al modo di affrontare la gravidanza e la nascita di una bimba in tutti i nostri mille impegni. Viviamo in campagna, con il nostro orto e le nostre galline. Amo lo sport, cerco di allenarmi circa 4 volte a settimana tra corsa, crossfit, yoga e nuoto.

La nascita di Alisea, il 3 gennaio 2020, ha cambiato la loro vita. Presto arriverà il secondo bebé.