Rosa Di Grazia a Ischia, con lei un ex tronista di Uomini e Donne: le immagini rivelatrici La ballerina lanciata da Amici di Maria De Filippi è partita alla volta di Ischia: al momento è presto per sbilanciarsi su eventuali ipotesi flirt, ma con lei ci sarebbe anche l’ex tronista Alessandro Zarino. Le stories dei due, infatti, presentano sorprendenti analogie rivelando che i due si trovavano nel medesimo ristorante e sulla stessa barca.

A cura di Valeria Morini

Il mondo dello showbiz italiano ha due certezze. Numero uno: d'estate, i flirt tra vip si scatenano e i nuovi gossip sono all'ordine del giorno, anche in tempi di pandemia. Numero due: l'universo di Maria De Filippi è fatto di mondi interconnessi, un po' come i film della Marvel. Al momento non possiamo sbilanciarci sulle ipotesi, ma pare proprio che la ballerina di Amici Rosa Di Grazia sia in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island. Trattasi di Alessandro Zarino.

Rosa e Alessandro Zarino nello stesso ristorante e sulla stessa barca

I primi ad accorgersi di questo collegamento sono stati i colleghi di Novella 2000: è presto per capire quale sia il rapporto tra i due, ma effettivamente le Instagram Stories di Rosa e Alessandro presentano analogie innegabili. Più o meno alla stessa ora, sia lei che Zarino hanno pubblicato un brevissimo video dallo stesso tavolo del medesimo ristorante di Ischia (inconfondibili le sedie e il panorama). E non è finita qui, perché qualche ora dopo entrambi risultavano sullo stesso yacht: anche stavolta, l'arredamento della barca non lascia adito a dubbi, confermati dalla pianta sullo sfondo che identifica lo stesso punto d'attracco.

Tra Rosa Di Grazia e Deddy è finita da tempo

Ovviamente, non è dato sapere se Rosa e Alessandro si stiano frequentando o se con loro c'erano altri amici. Nei brevi filmati non si vede anima viva, ma solo oggetti e location che "tradiscono" il fatto che i due fossero negli stessi posti. Ad Amici, Rosa si era legata a Deddy, ma fuori dal talent show la storia non è decollata. Lo aveva spiegato lei stessa a metà giugno, dopo un periodo di silenzio: "La storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato".

Chi è Alessandro Zarino

Zarino all’epoca della storia con Veronica Burchielli

Come Rosa Di Grazia, originaria di Napoli anche se poi trasferitasi in provincia di Roma con la famiglia, anche Alessandro Zarino proviene dal capoluogo campano. Classe 1991, ha vissuto in Australia e si divide tra il fitness e la moda. Oltre alla carriera internazionale di modello, ha trovato la celebrità in televisione prima a Temptation Island 2019, dove ha avuto un flirt con Jessica Battistello. Poi, è stato protagonista di un percorso molto particolare a Uomini e Donne. Tronista nella stagione 2019-20, aveva scelto Veronica Burchiello, incassando un "no" da parte della corteggiatrice, che sospettava una scelta di comodo. "Fregatene, fai la tronista" era stata la proposta di Maria De Filippi a Veronica che aveva accettato in tempi record, salvo poi decidere di abbandonare il trono e mettersi con Zarino. La loro frequentazione è finita dopo 5 mesi.