Rosa Perrotta e il suo compagno ex tronista di Uomini e Donne Pietro Tartaglione hanno finalmente annunciato ai loro follower il sesso del loro futuro secondo figlio. Già genitori del loro primogenito Domenico Ethan che oggi ha 2 anni, la coppia ha annunciato che è in arrivo il secondo maschietto. Il suo nome sarà Mario Achille, per la gioia del papà: noi siamo super felici, ti aspettiamo Mario Achille".

Rosa Perrotta racconta la sua seconda gravidanza

Recentemente era intervenuta su Instagram raccontando ai suoi fan i dettagli della sua seconda gravidanza, spiegando quanto questa volta si tratti di mesi difficili e impegnativi rispetto alla dolce attesa del suo primo figlio Domenico Ethan. "Le prime settimane sono state veramente molto dure, in confronto con Dodo è stata una passeggiata, nonostante se vi ricordate con lui io stavo davvero male". La gravidanza coincide inoltre con una serie di altri impegni nella sua vita privata che stanno mettendo a dura prova le sue energie, come il trasloco in una nuova casa per la sua famiglia.

Perché non ha parlato prima della sua seconda gravidanza

L'ex tronista e naufraga dell'Isola dei Famosi ha comunicato in solo dopo diverso tempo di essere incinta. Per questo motivo era stata travolta dalle polemiche da parte dei suoi follower, che avrebbero voluto essere resi partecipi della gravidanza tempestivamente. Nessuna volontà di nascondere l'arrivo del suo secondo figlio, ma solo la voglia di mantenere, almeno per un po', un momento così intimo per la sua famiglia privato. "Credo sia sacrosanto il diritto di ogni donna di comunicare quando vuole una notizia così importante", ha chiarito, "non è sempre una questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale".