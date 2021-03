Rosalinda Cannavò ha deciso di prendersi una pausa dai social. Tornata a Milano dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco starebbe vivendo un momento poco sereno. Nonostante il suo amore con Andrea Zenga vada per il meglio, a turbarla sarebbero questioni personali di cui non ha voluto parlare. Ai suoi followers ha soltanto fatto sapere:

Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell'umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena.

L'amore tra Rosalinda e Andrea Zenga

Se non altro Rosalinda sembra aver trovato la stabilità sentimentale che cercava. Con Andrea Zenga tutto sembra filare liscio. Sui social li abbiamo visti felici e innamorati con le prime prove di convivenza, nell'appartamento di Andrea a Milano. Non sono mancate le dirette Instagram né gli scatti tra le lenzuola, immortalando i primi momenti del risveglio di coppia: "Disturbatrice in azione", ha scritto lei a corredo di un video in cui si scambiano tenerezze.

Rosalinda Cannavò ascoltata dalla Procura

In questi giorni Rosalinda Cannavò è finita al centro di un nuovo dibattito tv sul il Caso Ares, dopo l'apertura di un'indagine della Procura di Roma sulla morte di Teodosio Losito. Lo sceneggiatore di tante delle fiction prodotte dalla nota casa di produzione ora fallita si è tolto la vita nel 2019. Ad accendere i riflettori su quel tragico fatto è stata Rosalinda Cannavò, che al Gf Vip ha sostenuto di essersi sentita soffocata e messa in difficoltà ai tempi in cui lavorava con la Ares e il suo fondatore Alberto Tarallo (compagno di Losito). Ha parlato addirittura di "istigazione al suicidio", motivo per cui la Procura ha deciso di avviare un'indagine, convocando la stessa Cannavò e Gabriel Garko.