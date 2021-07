Rosalinda Cannavò si sfoga: “Condizionata dal body shaming, voglio vincere questa paura insensata” Rosalinda Cannavò si è sfogata in un lungo post pubblicato su Instagram. L’attrice conosciuta come Adua Del Vesco ha spiegato che le critiche velenose ricevute sul suo aspetto fisico hanno condizionato il rapporto con il suo corpo. Spesso prova imbarazzo a stare in costume da bagno. Tuttavia, Rosalinda intende vincere le sue paure.

A cura di Daniela Seclì

Rosalinda Cannavò ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo nel quale ha parlato degli insulti che riceve sui social e che riguardano spesso il suo aspetto fisico. L'attrice, conosciuta come Adua Del Vesco, ha spiegato che la cattiveria con la quale viene giudicata, ha degli effetti anche nella vita reale. Ad esempio, spesso si è ritrovata a provare imbarazzo indossando un costume da bagno. Rosalinda, che in passato ha sofferto di disturbi alimentari, intende imparare a lasciarsi scivolare addosso le critiche che hanno il solo scopo di demolirla.

Lo sfogo di Adua Del Vesco contro il body shaming

Rosalinda Cannavò ha pubblicato su Instagram due foto che la ritraggono in bikini. Ad accompagnare gli scatti, un lungo sfogo in cui l'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha evidenziato gli effetti che i commenti velenosi ricevuti sul suo aspetto fisico hanno avuto su di lei e sul suo modo di vivere il rapporto con il suo corpo. Rosalinda Cannavò ha spiegato:

"Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente. E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa abbia affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico oggi mi scivola addosso. Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima".

Il proposito di non lasciarsi abbattere dalle critiche

Rosalinda Cannavò ha concluso il suo sfogo con il chiaro proposito di non lasciarsi abbattere dalle critiche: "In una società dove conta di più apparire che essere, io voglio vincere l’insensata paura di non ‘essere come gli altri vogliono che io sia' e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno". Sotto al suo post, sono piovuti tantissimi commenti. Tra coloro che hanno confortato l'attrice, anche alcune ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ad esempio, Stefania Orlando le ha assicurato: "Sei bellissima" ed Elisabetta Gregoraci le ha consigliato: "Sei bella sempre, pensa a te".