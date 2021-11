Rossano Rubicondi, parla il testimone di nozze: “Non aveva più voglia di combattere” Silvio Sardi, amico e testimone di nozze di Rossano Rubicondi, a Pomeriggio Cinque, ha raccontato retroscena e dettagli riguardo la vita dello showman prima che il suo cuore smettesse di battere. “Non aveva più voglia di combattere”, la testimonianza di Silvio nella puntata pomeridiana di mercoledì 3 novembre.

A cura di Gaia Martino

L'ex marito di Ivana Trump e personaggio televisivo italiano, Rossano Rubicondi, è morto all'età di 49 anni lo scorso 29 ottobre. La scomparsa, avvenuta a causa di un aneurisma polmonare, ha scosso il mondo dello spettacolo. I riflettori dei programmi televisivi sono puntati sulla vicenda: nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda mercoledì 3 novembre, sono intervenute persone molto vicine allo showman. In particolare, una testimonianza di Silvio Sardi, amico e testimone di nozze di Rossano, ha spiazzato molti.

Rossano Rubicondi, la testimonianza di Silvio Sardi

Silvio Sardi si è collegato in diretta con Pomeriggio Cinque nella puntata di mercoledì 3 novembre. Nel rivelare retroscena riguardo la vita dello showman, il caro amico di Rubicondi ha confessato che dopo circa un mese dalla scoperta della malattia, Rossano si era ormai rassegnato.

Avevo saputo che era malato tramite un altro amico comune. Lo chiamai e inizialmente era fiducioso, invece un mese dopo mi disse che non aveva più voglia di combattere

Molti lo avevano abbandonato, ha raccontato:

In pochi hanno continuato a stargli vicino, i suoi veri amici erano pochi. Io non ce l'ho con Ivana, lei ha fatto di tutto per Rossano, lo ha sostenuto anche economicamente nell'ultimo periodo perché Rossano non aveva più soldi. Deve tutto a Ivana, ma lui era un ragazzo diverso ed essere stato suo marito spesso lo ha ostacolato nel ricostruirsi una vita sua

Le cause della morte di Rossano Rubicondi

Sono stati i genitori di Rossano Rubicondi a far chiarezza sulle cause della morte del figlio 49enne. Lo showman, malato di tumore al fegato, era nella sua abitazione a New York quando, in doccia, una vena nel polmone è scoppiata: ha perso i sensi ed ha sbattuto la testa contro il piano doccia.

La notizia della scomparsa è stata diffusa dall'amica e collega Simona Ventura su Twitter.