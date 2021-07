Rossella Fiamingo single dopo Luca Dotto: “Sono fidanzata solo con la scherma” Rossella Fiamingo è una delle atlete che gareggiano a Tokyo 2020. La schermitrice siciliana, ormai fidanzata solo con la scherma, secondo quanto ha dichiarato in una recente intervista, ha alle spalle un amore tormentato con Luca Dotto, il bel nuotatore che per anni è stato il suo fidanzato. Durante uno dei loro periodi lontani, poi, lei ha avuto una breve relazione con il modello Andrea Preti. Adesso, però, il suo unico compagno è il fioretto.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le atlete più note nel panorama sportivo italiano c'è senza dubbio Rossella Fiamingo, la schermitrice siciliana qualificatasi per Tokyo 2020 e già campionessa mondiale. La trentenne, soprannominata la Venere della scherma, per la sua bellezza, ha un forte seguito sui social, dove lo sport è preminente tra le sue pubblicazioni, dove però non mancano anche riferimenti al suo privato. Per qualche tempo è stata fidanzata con il nuotatore Luca Dotto, ma al momento pare che non abbia trovato nuovamente l'amore. Ora come ora, infatti, esiste solo lo sport a cui si dedica con tutta se stessa.

L'amore tormentato con l'ex fidanzato Luca Dotto

Siciliana, originaria di una piccola cittadina in provincia di Catania, Rossella sin da piccola ha iniziato ad appassionarsi allo sport, praticando sin dall'età di 7 anni in maniera assidua la scherma che, poi, è diventata la sua più grande passione, oltre che il suo ‘lavoro'. Proprio grazie allo sport ha incontrato l'uomo che è stato il suo compagno a più riprese dal 2010, si tratta di Luca Dotto. Il bel nuotatore, adesso trentunenne, è stato il più grande amore della schermitrice. Fu lui, in un'intervista al Corriere della Sera, risalente al 2018 a dichiarare che Rosella per lui fosse "più di un amore, è la mia migliore amica, la mia alleata di tante esperienze incredibili, la persona alla quale tengo di più al mondo". Peccato che, però, a distanza di un anno i due si sono lasciati e, infatti, la Fiamingo nell'ottobre 2019 dichiarava di essere single da poco e aggiunse: "Da adesso in poi starò ben attenta a scegliere le persone da avere al mio fianco. Non voglio più sbagliare, cercherò una persona che prima di tutto mi rispetti e che sia matura. Ora mi godo gli amici e vivo la mia vita da single". A distanza di quasi due anni, con una pandemia nel mezzo, le cose non sono cambiate, Rossella non ha ritrovato l'amore: "Sono fidanzata solo con la scherma" ha dichiarato di recente. Mentre lui, adesso, è fidanzato con la modella Greta Zuccarello.

Il tradimento di Dotto e la storia con Andrea Preti

Eppure, prima della separazione definitiva del 2019, Luca Dotto e Rossella Fiamingo sono stati divisi dal 2012 al 2016, quando poi, sono ritornati insieme prima delle Olimpiadi di Rio. I due, infatti, già fidanzati dal 2010 si lasciarono perché, come spiegò lei stessa in un'intervista a Vanity Fair, lui manifestò l'intenzione di tornare da solo, per poi scoprire che in realtà l'aveva tradita con la campionessa di nuoto sincronizzato Costanza Di Camillo, con la quale ebbe una storia di quasi quattro anni. Intanto anche lei aveva incontrato un nuovo amore, sebbene i due non siano mai venuti allo scoperto, si tratta del modello Andrea Preti, con il quale c'è stata una frequentazione di qualche tempo, tenuta bene nascosta.