Rottura del cranio per la fidanzata di Jeremias Rodriguez: “Sembrava Squid Game” La hostess e compagna di Jeremias Rodriguez, Deborah Togni, è svenuta mentre si trovava in aeroporto e si è fratturata l’osso Occipitale: “Me la sono cavata con 4 punti di sutura sul mento ma sono state scene da Squid Game”, citando il più grande successo Netflix di questo momento storico. Per lei, ricovero e osservazione.

Si chiama Deborah Togni, professione hostess, e gli amanti del gossip sanno benissimo chi è: è la fidanzata di Jeremias Rodriguez. Purtroppo, però, un incidente ne ha frenato la quotidianità. La hostess si è rotta il cranio, come ha raccontato lei stessa in una stories su Instagram. In questo momento è ricoverato presso l'Ospedale della sua città. Tutto è successo mentre era in aeroporto e dopo uno svenimento: "Scene da Squid Game..".

Il racconto

È successo tutto domenica, mentre Deborah Togni era impegnata durante il lavoro: "Domenica sono svenuta in aeroporto, svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso Occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti sul mento”. Non manca però il senso dell'ironia, perché Deborah Togni ha provato a ironizzare citando la serie tv Netflix più vista e famosa al momento: "Scene da Squid Game, insomma…". La frattura è molto delicata ed è per questo motivo che dovrà restare ancora sotto controllo. Lo spiega lei stessa d'altronde: “Avendo fratturato un osso così delicato, dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po'".

L'amore tra Deborah Togni e Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni stanno insieme da un po' e l'unione tra i due sembra essere molto importante. Finalmente, il fratello di Belen Rodriguez, ha trovato la stabilità che cercava da tempo e che nelle sue partecipazioni televisive ha sempre detto di cercare disperatamente. A 32 anni, Jeremias Rodriguez è finalmente innamorato sul serio. Deborah Togni lo ha conquistato e pare che anche in famiglia sia ben vista, soprattutto dalle due sorelle "le cognate terribili": Belen e Cecilia Rodriguez. Si parla di matrimonio nei prossimi anni. Succederà? Intanto, per lei, c'è da superare questa prova difficile in ospedale.