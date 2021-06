Non c'è pace per Harry e Meghan. La coppia è costantemente al centro dell'attenzione mediatica, non solo nel Regno Unito dove i rapporti con la Royal Family pare siano sempre più tesi, ma anche in America i due sono tenuti costantemente sott'occhio e, infatti, ecco arrivare la nuova seppur bizzarra accusa rivolta al Principe e all'attrice. Stando a quanto riportato dal Sun, una comunità di nativi americani li accusa di aver sottratto loro un'acqua che ritengono sacra, per poter innaffiare le piante del loro giardino nella villa a Montecito, in California.

L'accusa della tribù Chumash

Le accuse sono state avanzate dalla comunità dei Chumash, un popolo di nativi americani, insediatosi nella parte costiera della California migliaia di anni fa e che si sostenta con attività come la caccia, la pesca e l'agricoltura. Il fatto che, come molti abitanti della zona, anche i Sussex utilizzino le risorse idriche offerte dal sottosuolo rappresenterebbe per la popolazione un vero e proprio sacrilegio. A spiegare nel dettaglio la faccenda è la leader della tribù, Eleanor Fishburn, che al Sun ha raccontato: "Per noi quest’acqua è un’acqua pura, un’acqua santa e un’acqua cerimoniale. E come popolazione autoctona per noi è sacra e l’idea che le persone della zona utilizzino l’acqua delle sorgenti per le loro case è inaccettabile". Insomma, sembrerebbe che la questione ruoti attorno ad un uso improprio di queste risorse, che potrebbe risolversi anche tramite un incontro, proposto dalla Fishburn alla coppia.

Il ritrovamento dei resti umani

Non è però la prima volta che i Sussex si trovano a doversi rapportare con la tribù dei Chumash. Qualche settimana fa, infatti, furono ritrovati nella villa di Harry e Meghan dei resti umani. Avviate delle indagini si è poi scoperto che, probabilmente, escludendo le possibili trame da film che una volta diffusasi la notizia del ritrovamento erano spuntate sui vari media, si tratti di resti appartenenti ad un nativo americano, membro per l'appunto della tribù di cui sopra.