Sabrina Ghio è tornata su Instagram dopo avere annunciato che si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico, senza tuttavia entrare nel merito dell’operazione cui è stata costretta a sottoporsi. A qualche ora da quel momento, l’ex ballerina di Amici è tornata sui social per aggiornare i fan in merito alle sue condizioni di salute. “Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi”, ha scritto Sabrina dal suo letto di ospedale, “Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi”.

In ospedale con Sabrina Ghio c’è il fidanzato Carlo Negri

Accanto a Sabrina in ospedale c’è il fidanzato Carlo Negri. È lui a comparire insieme alla ballerina nella foto postata su Instagram. Uno scatto tenerissimo. Carlo è appoggiato alla compagna, entrambi sembrano addormentati. Una foto che fotografa un momento di quiete dopo lo stress e la paura degli ultimi giorni.

Perché Sabrina Ghio è stata ricoverata

Era stata la stessa Sabrina ad annunciare il suo ricovero con una serie di storie pubblicate su Instagram. Impaurita in vista dell’intervento, non era voluta entrare nel merito della vicenda. Si era limitata ad annunciare il suo ricovero e aveva raccontato ai fan che si sarebbe dovuta sottoporre a un’operazione a breve, operazione che si era resa necessaria solo qualche giorno prima in seguito a una serie di controlli cui la ballerina era stata sottoposta. Adesso Sabrina si sta riprendendo. Non ha ancora fatto chiarezza a proposito dei tempi, ma è probabile che sarà dimessa a breve. Una volta a casa, è probabile tornerà sull’argomento per poter fare chiarezza a proposito di quanto le è accaduto. Poi sarà pronta a mettersi alle spalle questa vicenda.