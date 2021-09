Sabrina Ghio ha rotto il silenzio sulla sua malattia: “Devo sottopormi a una serie di esami” Sabrina Ghio ha spiegato al pubblico come sta continuando la sua battaglia: “Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla”. Dopo l’operazione di luglio, continuano gli esami.

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, sta lottando contro una malattia, come ha già confidato in passato al suo pubblico di fan, anche attraverso varie interviste. Adesso, in una stories su Instagram ha spiegato il motivo del suo silenzio così prolungato. In effetti, c'erano solo stories e immagini posate, tra tramonti e vacanze insieme alla famiglia, e non stories in diretta. E così, dopo che tanti fan le hanno chiesto aggiornamento, ha deciso di confidarsi. La 36enne continua a combattere la sua battaglia.

Le parole di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio ha spiegato al pubblico: “Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla”. Allora ha spiegato ai suoi fan che dovrà sottoporsi ancora a degli esami: "Devo sottopormi a degli esami, i risultati arriveranno tra qualche settimana". Per Sabrina Ghio non è facile: "È come se vivessi due vite, quella dentro di me con le mie paure e quella che vivo con gli altri con il sorriso!”.

L'operazione di luglio

Sabrina Ghio sta continuando a tenere sotto controllo tutto, dopo l'operazione subita a luglio. I fan di Uomini e Donne si erano preoccupati molto per il suo stato di salute: “Dentro di me mi ripeto sempre che andrà tutto bene”. Sabrina Ghio non perde le speranze e continua a combattere, il mantra è quello: "Andrà tutto bene". E i fan sono al suo fianco in questa dura battaglia. All'epoca aveva rivelato: "Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata…Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni".