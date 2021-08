Sabrina Salerno difende le sue forme: “Il mio seno è naturale, lo dice una perizia” Sabrina Salerno è fiera e orgogliosa delle sue forme, che a più di cinquant’anni incorniciano un fisico statuario. Eppure, proprio per la generosità del suo décolleté, è stata più volte accusata di essersi sottoposta ad interventi chirurgici. La showgirl ha smentito con forza queste critiche e ha aggiunto: “Un medico ha certificato la naturalezza del mio seno”.

A cura di Ilaria Costabile

Sabrina Salerno è una delle showgirl più famose della tv, ma nonostante il suo successo sia stato prevalentemente negli Anni Ottanta e Novanta, anche a distanza di tempo dai suoi esordi riscuote ancora un certo successo. Inutile negare che, oltre alla sua attività musicale, anche la sua bellezza le ha consentito di diventare una vera e propria icona. Le sue forme generose, però, sono spesso state oggetto di critiche, in quanto molti l'hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Intervistata da Radio DeeJay, Sabrina Salerno rivendica il suo essere naturale.

La perizia al seno

Non è raro che la bellezza possa essere foriera di critiche e commenti negativi, anche se dovrebbe essere il contrario ed è quello che ha vissuto sulla sua pelle Sabrina Salerno che, da anni ormai, combatte con chi non crede alla naturalezza delle sue forme: "Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno". Per avvalorare la sua tesi, dopo piogge di critiche e messaggi di incredulità, poco più che ventenne decise di andare da qualcuno che le certificasse che non ci fosse stata la mano del chirurgo: "A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno".

La libertà dei suoi scatti osé

Arrivata a 52 anni in forma smagliante, quindi, la showgirl che ha un profilo Instagram seguitissimo, dove è stata eletta Miss Maglietta Bagnata, per le provocanti trasparenze mostrare nei suoi scatti, si dice: "Felice ed orgogliosa di essere arrivata a questa bella età così in forma e con un fisico perfetto" e in merito alle foto pubblicate sui social in cui non nasconde affatto le sue forme, dice: "Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare".