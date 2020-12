Salvatore Angelucci conferma la sua separazione con Alessandra Gallocchio e lo fa con un a storia su Instagram, confermando le voci delle scorse settimane. Era stata l'ex compagna, e madre della figlia Ginevra, Karina Cascella ad annunciare che la ragazza non faceva più parte di quella che era diventata una famiglia allargata che continuava a frequentarsi nonostante la separazione. Angelucci ha anche voluto mettere fine a una serie di speculazioni sulle motivazioni della loro rottura, dal momento che i fan della coppia, nelle scorse settimane, avevano sospettato uno o più tradimenti di Gallocchio.

La risposta di Angelucci

Rispondendo a un suo follower su Instagram, l'ex protagonista di Uomini e donne aveva confermato la rottura (cosa che non era stata ufficializzata fino ad ora) ma ha cercato di fugare i sospetti, anche senza scendere troppo nei dettagli: "Ok, io e Ale ci siamo lasciati come sapete – ha scritto Angelucci -, perché abbiamo avuto una forte crisi, come tutte le coppie di questo mondo. Sicuramente non dovuta alle cose che ho letto".

Il rapporto d'amicizia tra Cascella e Gallocchio

Le voci di una separazione tra Angelucci e Gallocchio, quindi, risalgono all'inizio di dicembre, quando rispondendo a una domanda nelle sue Instagram stories sul perché le due donne avessero litigato, Karina Cascella aveva scritto: "Risponderò a questa domanda una sola volta e poi vi chiedo la cortesia di non chiedermi più nulla di questa persona. già tutto molto difficile in questo momento. Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande". Le due influencer erano molto amiche e lo sono rimaste anche quando Gallocchio si è fidanzata con Angelucci, anzi, insieme al compagno di Cascella, Max Colombo, li si vedeva spesso insieme, mostrando una forte amicizia.