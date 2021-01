Sandra Milo è agguerrita sui social. Dopo il discusso nudo in copertina, velato solo da un lenzuolo bianco, la leggendaria musa di Fellini, oggi 87enne, è pronta a far guerra ai suoi haters. In particolare l'attrice, intervenuta tramite Instagram Stories, ha raccontato di aver ricevuto diverse proposte indecenti e materiale pornografico da parte di uomini. Una forma di violenza che Sandra Milo non ha nessuna intenzione di lasciar correre, rivendicando il suo diritto di esprimere la sua femminilità in maniera del tutto libera e personale.

L'indignazione di Sandra Milo

Sandra Milo ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screenshot di una conversazione con un suo fan che, tentando di proporsi per un incontro, le ha inviato una dettagliata scheda di presentazione. L'attrice ha risposto così: "Non sono interessata a conoscere uomini né qui né nella vita reale, al di là dello scambio amichevole che ho con i miei follower". E rivolta ai suoi follower ha confessato: "Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo…Robe da matti", specificando: "Ricordo ad alcuni di voi che siamo su Instagram e non su Meetic o un altro sito di incontri".

Sandra Milo dopo il nudo risponde agli haters

Ha fatto scalpore la cover sensuale del magazine Flewid per la quale Sandra Milo ha deciso di posare semi nuda ad 87 anni. In forma smagliante, l'attrice si mostra sicura di sé davanti all'obbiettivo. In risposta ha ricevuto una valanga di complimenti, ma non solo. La Milo racconta che altrettante sono state "le insinuazioni, le offese e i commenti maligni". Oggi vuole solo poter esprimere liberamente la sua sensualità: "Se gli haters vogliono la guerra che guerra sia. Io non mi piego a questa logica, alla dittatura dell’odio al riparo di una tastiera". In risposta ad un follower spiega: