Sangiovanni a Sanremo 2022, la reazione di Giulia Stabile: “Per me sei sempre stato un Big” Dopo l’annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, la compagna Giulia Stabile lo ha celebrato su Instagram.

L'atipico svelamento dei 22 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 ha generato in automatico un nuovo format sui social, con la pubblicazione sui vari profili degli artisti del momento dell'annuncio da parte di Amadeus. Il conduttore ha scelto il Tg1 delle 20 del 4 dicembre per annunciare i nomi di chi parteciperà al suo terzo Festival di Sanremo, anticipando di circa dieci giorni questo momento rispetto alla prevista serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre, durante la quale verranno fuori i due nomi che si aggiungeranno alla lista dei Big in gara.

La reazione di Giulia Stabile

Tra gli artisti più attesi della prossima edizione, e tra i favoriti se si considera la popolarità, c'è sicuramente Sangiovanni, uscito dalla scuola di Amici e fresco di un considerevole successo discografico maturato nei mesi scorsi. Al suo fianco, da circa un anno, c'è Giulia Stabile, vincitrice della stessa edizione del talent, che pochi minuti dopo l'annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti ha pubblica alcune storie su Instagram per festeggiare il traguardo raggiunto dal compagno: "Per me sei sempre stato un Big", ha scritto pubblicando una foto di Sangiovanni. Poi, subito dopo, un altro scatto in compagnia del cantante.

Sangiovanni era tornato a parlare pubblicamente della sua relazione con Giulia Stabile giorni fa,intervistato da Le Iene, per un bilancio della sua storia con la ballerina e gli effetti che questa relazione stabile ha generato sullla sua indole:

