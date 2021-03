Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e i loro fan monopolizzano Twitter durante la quarta serata di Sanremo 2021. Un’operazione che ha permesso ai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip di conquistare sempre maggiore seguito anche su Twitter, sebbene Instagram resti il loro social di riferimento. In una serata particolarmente ricca di interazioni Twitter come quelle in cui va in onda Sanremo, i “Prelemi” sono riusciti nell’impresa di mandare in tendenza l’hashtag scelto da Giulia per commentare il Festival, “Prelemi Sanremo”, hashtag il cui nome mixa quello del Fesrival con quello scelto dai fan per ribattezzare la coppia nata nella Casa del reality di Canale5.

Com’è nato l’hashtag #SanremoPrelemi

A lanciare l’hashtag #SanremoPrelemi è stata Giulia Salemi che ha radunato su Twitter quanti la seguono invitandoli a commentare insieme lei a Pierpaolo la quarta serata del Festival. È bastata meno di un’ora per mandare l’hashtag in tendenza: finito in prima posizione a lungo, è poi sceso in seconda posizione tra gli hashtag di tendenza, con oltre 20 mila tweet.

La richiesta di Pierpaolo ad Achille Lauro: “Segui anche me”

Il momento che maggiormente ha attirato l’attenzione dei fan dei Prelemi su Twitter è arrivato con l’esibizione di Achille Lauro, tra gli artisti preferiti da Giulia Salemi. Un interesse evidentemente ricambiato da Achille che da tempo segue Giulia su Instagram. Questa sera, su richiesta dei suoi fan, Giulia ha cominciato a seguire a sua volta il performer romano star del Festival. Ma Achille non segue Pierpaolo, una disparità di trattamento che ha spinto Pretelli a dedicare a Lauro un tweet: “Ti cantavo sempre nella Casa. Merito più io il follow della Salemi”. Una richiesta supportata dai fan con migliaia di like ma che, per il momento, non ha ancora incassato la risposta di Achille.