Sara Affi Fella è diventata mamma per la prima volta. La ex tronista di Uomini e Donne ha partorito il piccolo Tommaso, nato dalla relazione con il calciatore Federico Fedato. Dopo l'annuncio in una IG story, la Affi Fella ha pubblicato anche la prima immagine che mostra le manine del bebè e un messaggio tenerissimo per il suo bambino.

Il messaggio di Sara Affi Fella

"Non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento", scrive Sara, "Tutto il dolore svanisce ogni volta che io e tuo papà ti prendiamo tra le braccia. Sei la gioia, la speranza ed il mio punto di partenza. Oggi posso dire che sono grata alla vita. Grazie amore mio. Tommaso Fedato". Il bebè è venuto al mondo nella Clinica Villa del Sole, nei pressi di Caserta. L'ex tronista dello show di Maria De Filippi aveva annunciato lo scorso marzo di essere incinta, raccontando quindi di aver passato qualche difficoltà nei primi mesi della gravidanza. La dolce scoperta è stato uno dei momenti più belli della sua vita: "Da quel giorno tutto è cambiato. Ricordo tutto di quella mattina, sapevo che c’era qualcosa dentro di me e decisi di fare il test dopo un piccolo ritardo. Uscì il risultato che tanto desideravamo. ‘Incinta’. Il mio cuore scoppiava di gioia , non riuscivo a smettere di piangere".

Sara Affi Fella e il passato a Uomini e Donne

L'arrivo di Tommaso cementa il legame tra la Affi Fella e Fedato, con cui Sara ha trovato la felicità lasciandosi alle spalle lo scandalo vissuto a Uomini e Donne. Nella stagione 2017-2018 del programma, partecipò in qualità di tronista e scelse Luigi Mastroianni, ma in breve tempo si scoprì che Sara non aveva mai smesso di frequentare, in gran segreto, lo storico fidanzato Nicola Panico, con cui era stata legata 16 anni e insieme al quale aveva partecipato a Temptation Island. Fu proprio Panico a "confessare" tutto a Uomini e Donne, scatenando uno dei casi più controversi nella storia del programma di Canale 5.