Sara Croce conferma la relazione con Gianmarco Fiory, calciatore del Gozzano. L’indiscrezione circa una bollente storia d’amore tra i due tra i due era già stata pubblicata da Dagospia qualche settimana fa ma adesso è la Bonas di avanti un altro, ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex di Andrea Damante, a uscire allo scoperto. “Tu già sai”, scrive Sara nella didascalia della prima foto social con Gianmarco. È la foto di un bacio particolarmente piccante tra i due, entrambi in costume e in piscina di notte, tanto vicini che nemmeno un ago riuscirebbe a passare tra i loro corpi.

Sara Croce a Taormina, erano stati insieme a Capri

Sara Croce e Gianmarco Fiory stanno trascorrendo le vacanze estive a Taormina ma sono entrambi reduci da un breve interludio a Capri, isola che ospita un bed and breakfast che il calciatore pubblicizza nella bio del suo profilo Instagram e che ha ospitato la bella Sara qualche settimana fa. Proprio in quel periodo Dagospia lanciò l’indiscrezione a proposito di un flirt nato tra i due, descritto come particolarmente appassionato.

Il flirt con Andrea Damante

Fiory non è l’unico compagno noto della bella Sara, diventata popolare con la partecipazione a Ciao Darwin nel ruolo di Madre Natura. Per un breve periodo durante l’estate del 2019, la modella ha vissuto un flirt con Andrea Damante che, almeno nelle intenzioni iniziali del deejay, avrebbe avuto tutte le carte in regola per diventare importante. Fotografati insieme al mare, restarono vicini solo per una manciata di settimane. A febbraio, Sara ha raccontato che sarebbe stato Andrea a lasciarla: