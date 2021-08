Sara Daniele e Aurora Ramazzotti non sono più amiche? La figlia di Pino smentisce tutti Sara Daniele smentisce l’indiscrezione del settimanale “Chi” riguardo la rottura dell’amicizia storica con Aurora Ramazzotti: “Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo”, dice in riferimento all’errore di battitura del magazine. Poi coinvolge anche l’amica Paola Di Benedetto: “Ti fidanzi senza dirmi niente?”.

L'amicizia tra Sara Daniele e Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono amiche ormai da anni, sono l'una la spalla dell'altra e questa amicizia è stata per loro fonte inesauribile di crescita e di supporto reciproco. In un'intervista che la figlia di Michelle Hunziker ha rilasciato al Corriere della Sera ha raccontato di come sia nato il loro legame e di quanto, a volte, la famiglia non sia solo quella di appartenenza. Un'amicizia che si è rinsaldata dopo la morte di Pino Daniele, con Aurora Ramazzotti che è stata molto vicina a lei.

Come si sono conosciute

"Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: “Ciao Auri! Come stai?”, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso". Da quel momento, qualcosa è scattato, e dopo il primo incontro dietro le quinte di Io Canto, non si sono mali lasciate: "Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non l’hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza".