Sarah Nile è incinta. La splendida ex corteggiatrice di Giorgio Alfieri a Uomini e Donne che fu scelta successivamente per entrare nella Casa del Grande Fratello aspetta un figlio dal marito Pierluigi Montuoro, sposato nel 2017. Lo annuncia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui mostra una delle prime ecografie cui si è sottoposta. Ancora ignoto il sesso del bambino.

L’annuncio di Sarah Nile

Nel post che risale a qualche giorno fa, il 10 ottobre, giorno del compleanno di Sarah, la donna ha mostrato un’ecografia cui si è sottoposta nel luglio scorso, la prima della sua gravidanza. “Oggi è il giorno del mio compleanno”, aveva scritto Sarah, poi taggando il marito cui si era rivolta aveva aggiunto, “Per forze maggiori il destino ci ha voluto tenere divisi. Nonostante questo e nonostante tutto ma proprio tutto il resto che in pochissimi conoscono, io sono tanto felice. Perché la vita mi ha fatto il regalo più bello che potessi ricevere. Il primo compleanno da mamma”.

Il matrimonio di Sarah Nile e Pierluigi Montuoro

Sarah Nile ha sposato Pierluigi Montuoro il 17 giugno 2017. A differenza di Sarah, Pierluigi non è un volto noto. La Nile ha abbandonato il mondo dello spettacolo da qualche anno ma a lungo è stata protagonista del piccolo schermo. Era giovanissima quando partecipò a Uomini e Donne per corteggiare Giorgio Alfieri che le preferì Martina Luciani. A qualche anno di distanza da quel momento, dopo avere posato per la copertina italiana di Playboy, fu scelta per entrare a far parte del cast del Grande Fratello la cui formula, all’epoca, non prevedeva ancora che fossero i personaggi famosi a entrare nella Casa di Cinecittà. Sarah fu tra i protagonisti indiscussi di quell’edizione vinta da Mauro Marin. Finì nell’occhio del ciclone anche per l’amicizia speciale con Veronica Ciardi nata nella Casa. Vicine anche sotto il profilo sentimentale, giocarono a lungo sull’ambiguità del loro rapporto.