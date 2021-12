Scambiata per Rihanna mentre canta con un artista di strada: fan increduli, ma in realtà non è lei Al centro di Bruxelles centinaia di persone pensavano di aver incontrato Rihanna mentre si esibiva nella sua hit Diamonds con un artista di strada: in realtà era Priscila Beatrice, la sua sosia.

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo, tra Instagram, Twitter e Tik Tok, un video che mostrerebbe Rihanna al centro di Bruxelles mentre canta con un giovane artista di strada. Lo scorso sabato 4 dicembre la star delle Barbados sarebbe stata protagonista di un duetto sulle note di ‘Stay‘, brano composto insieme a Mikky Ekko, e di ‘Diamonds‘, altro suo successo, insieme a Youssef Zaki. I due hanno raccolto tantissime persone intorno a loro, le stesse che dopo hanno circondato la diva per un selfie. La realtà però è un'altra: la donna protagonista della scena non è davvero Rihanna. Si tratta di una sua sosia, Priscila Beatrice.

La sosia di Rihanna inganna i passanti nel centro di Bruxelles

Lo scorso sabato migliaia di persone presenti nel centro di Bruxelles hanno pensato di aver realizzato uno dei loro sogni, quello di incontrare la star delle Barbados, Rihanna. Saranno rimaste senz'altro deluse dopo aver scoperto che la donna a cui hanno chiesto un selfie e che hanno ascoltato cantare ‘Stay‘ e ‘Diamonds‘, non era realmente il loro idolo.

Priscila Beatrice tra la folla a Bruxelles

Priscila Beatrice è la sosia ufficiale dell'artista che si è divertita ad imitare la tanto acclamata Riri, facendo cadere nella trappola tutti coloro che passeggiavano per le vie del centro in quell'orario. "Sabato sono andata a visitare la città di Bruxelles e questo simpatico ragazzo mi ha chiesto di cantare con lui (pensava fossi la cantante) e tutto è successo. La gente pensava che fossi Rihanna, è stato fantastico" ha scritto l'influencer su Instagram.

Chi è Priscila Beatrice

Priscila Beatrice

La clamorosa somiglianza con la celebre star barbadiana le ha regalato un successo sui social incredibile. Priscila Beatrice è un'influencer che vanta oltre 349 mila follower su Instagram e oltre 2 milioni di fan su Tik Tok. Con i suoi seguaci condivide i suoi scatti, nella maggior parte dei quali imita la sua sosia Rihanna.

Youssef Zaki, il giovane artista di strada conosciuto a Tu Si Que Vales

Priscila Beatrice e Youssef Zaki

Originario di Bruxelles, l'artista di strada che si è esibito con la sosia di Rihanna per le strade del centro è stato un concorrente di Tu Si Que Vales. Si è esibito lo scorso 23 ottobre in puntata intonando ‘Say Something' e dimostrando il suo grande talento. Youssef Zaki ha 27 anni ed ha studiato in Italia sino alla terza media, prima di trasferirsi in Belgio. Al programma di Canale 5 ha raccontato della sua passione per la musica: