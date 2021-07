Nuova cicogna in arrivo per Scarlett Johansson: decisamente è il periodo d'oro dell'attrice americana, che oltre a essere protagonista sul grande schermo e Disney+ con Black Widow, il nuovo film degli Avengers in sala dal 7 luglio, sarebbe anche in dolce attesa per la seconda volta. Lei non ha confermato nulla (la Johansson è molto discreta sulla sua vita privata e non è sui social network), ma Page Six cita diversi fonti che avrebbero confermato la gravidanza. Trattasi del primo figlio dal neo marito Colin Jost, autore del Saturday Night Live.

Scarlett Johansson, tre mariti e secondo figlio in arrivo

36 anni, Scarlett è già mamma di una bimba di nome Rose Dorothy nata dal precedente matrimonio con il pubblicitario francese Romain Dauriac. Un po' turbolenta la vita personale della star newyorchese, che ha avuto relazioni con il cantante Jack Antonoff e l'attore Josh Hartnett, prima di sposarsi per la prima volta con Ryan Reynolds. Le nozze sono durate dal 2008 al dicembre 2010, con il divorzio finalizzato sette mesi dopo. Nel 2012 ha conosciuto Dauriac, suo marito dal 2014 al 2016. Nel 2017 ha trovato l'amore in Colin Jost, che ha sposato nell'ottobre 2020.

Il giallo sull'assenza agli eventi di Black Widow

La gravidanza (pare che manchi poco al parto) spiegherebbe la misteriosa assenza di Scarlett Johansson agli eventi organizzati da Disney per promuovere Black Widow. L'attrice ha infatti rilasciato poche interviste e ha partecipato solo a momenti promozionali in collegamento video: ad esempio, è apparsa al "Tonight Show" con Jimmy Fallon il 21 giugno, mostrandosi (guarda caso) solo dalle spalle in su. Ha anche saltato una proiezione di Black Widow negli Hamptons, celebre zona turistica vicino a New York, che ha visto l'ospitata del co-protagonista David Harbour ed è stata seguita da una festa a casa di Mariska Hargitay. Eppure, Scarlett e Jost possiedono una casa in zona, a Montauk, dove solitamente trascorrono le estati. Finora, pare che lì nessuno l'abbia vista: insomma, la diva sta tenendo un profilo enormemente basso, il che non fa che rinforzare ulteriormente il gossip sul bebè in arrivo.