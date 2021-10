“Se ti serve un amico…”, così Eros Ramazzotti avrebbe provato a contattare Wanda Nara “Eros Ramazzotti avrebbe provato a conquistare Wanda Nara”. A sostenerlo è una popolare trasmissione di gossip: Los Angeles de la manana, in onda su El Trece, dal lunedì al venerdì alle 11. Secondo questo rotocalco, Eros Ramazzotti avrebbe provato a scrivere subito una serie di messaggi a Wanda Nara, con “intenti di conquista”. È fanta gossip?

Che cosa sappiamo su Eros e Wanda Nara

Nello studio di Los Angeles de la manana ha parlato Yanina Latorre, amica di Wanda Nara, che ha confermato che ormai tra la popolare influencer e imprenditrice e Mauro Icardi c'è ormai aria di divorzio. "Tutti le scrivono, ma in particolare c'è un corteggiatore che la sta pressando, stiamo parlando di tutt'altro campionato…". E a quel punto, dopo tanto tergiversare, spunta il grande nome: Eros Ramazzotti. Stando al racconto fatto in trasmissione, Eros Ramazzotti le avrebbe chiesto che se avesse avuto bisogno di un amico su cui contare o di bere un caffè, lui ci sarebbe stato. "È uno scapolo di valore", commentano ancora in studio.

Eros Ramazzotti è single?

La notizia monta forte anche perché Eros Ramazzotti sarebbe attualmente single. Ci sono state voci di un fidanzamento con Marta Delogu, che la stessa però ha rispedito al mittente, bollando tutto come "fake news". La 22enne originaria di Sassari aveva infatti deciso di intervenire su Instagram smentendo le voci di un presunto legame con il cantante dopo gli scatti che li hanno pizzicati insieme a Mykonos. Abbracci e con confidenze sì, ma niente di più di una bella amicizia, aveva spiegato l’aspirante attrice su Instagram: “Mi stupisce la cattiveria delle persone”.

Intanto, Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero fatto pace. Una foto sui social avrebbe messo fino al gossip, ma la relazione continuerebbe a traballare.