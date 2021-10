“Se tr*** come parcheggi”, lo strano biglietto sulla sua macchina di Andrea Iannone Il pilota mostra su Instagram un messaggio lasciatogli da qualcuno sull’auto in cui viene criticato per il parcheggio. Dopo pochi secondi si scopre che si tratta di uno scherzo di Alvise Rigo, a dimostrazione delle amicizie che si stanno generando nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

A cura di Andrea Parrella

Strana sorpresa per Andrea Iannone. Il pilota ha trovato un bigliettino sulla sua auto in cui viene gentilmente insultato per il parcheggio effettuato. "Se tr*** come parcheggi allora si capisce tutto. Torna in Svizzera", il messaggio che campeggiava sulla macchina di Iannone, parcheggiata all'esterno degli studi dove va in onda Ballando con le Stelle. A mostrare il biglietto è lo stesso Iannone su Instagram, tra le sue storie.

Lo scherzo di Alvise Rigo

Ma dopo pochi secondi si capisce immediatamente che si tratta di uno scherzo con Alvise Rigo, anche lui concorrente di Ballando con le Stelle. L'autore della storia pubblicata da Iannone, così come del biglietto, è proprio Rigo, che pochi minuti prima si era visto mettere a soqquadro il suo camerino dallo stesso Iannone, tutto documentato in una storia.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle

Insomma, nel cast di Ballando con le Stelle si stanno iniziando a creare le prime connessioni e rapporti tra i protagonisti del cast di quest'anno, che è decisamente la marcia in più di un'edizione di Ballando Con le Stelle partita con le più rosee aspettative, anche in considerazione di dati di ascolti che fanno sorridere Milly Carlucci e la squadra del programma. Andrea Iannone, insieme a Morgan, Arisa, Al Bano, Valeria Fabrizi e Federico Fashion Style è tra quei personaggi chiamati, in un certo senso, a generare le cosiddette dinamiche che alimentano, di settimana in settimana, il chiacchiericcio attorno a un programma televisivo che non vive esclusivamente di ballo, ma anche delle storie che alimentano la narrazione del programma.

Andrea Iannone oltre il gossip

Per Iannone si tratta a tutti gli effetti di un debutto televisivo. Dopo diversi anni vissuti al centro del turbine del gossip per la sua relazione con Belen Rodriguez, il pilota sta vivendo una fase di costruzione in cui tenta di disancorarsi da quel flusso e rendersi autonomo. L'avventura a Ballando con le Stelle in coppia con Lucrezia Lando sembra un buon inizio.